Die letzten Minuten in der Europa-League-Ligaphase von YB sind hochdramatisch. YB draussen, drin, wieder draussen, wieder drin – und draussen. Doch wusste man auf dem Feld Bescheid? Es war chaotisch.

Darum gehts YB scheitert nach einer 2:3-Niederlage gegen Stuttgart n dxer Europa League

Spieler hatten keine klare Infos über die Relevanz eines Unentschiedens

Hätten sie 1:2 gegen Panathinaikos und 0:2 in Saloniki verloren, hätte es gereicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Der YB-Ausgleich durch Sandro Laupers Wahnsinnstor! Reicht das für die Playoffs? Weil Ludogorez Rasgrad gegen Nizza führt, reichts den Bernern nicht unter die besten 24. Danach sind sie auf einmal wieder drin, um mit dem 2:3 in der 90. Minute wieder rauszufallen. Hatte da jemand die Übersicht? Wurden die Spieler informiert?

Alle gingen davon aus, dass ein Unentschieden reicht

«Ich persönlich habe nicht gefragt. Ich habe nichts gewusst und nichts mitbekommen», sagt Captain Loris Benito zu diesem Thema. Er sei davon ausgegangen, dass ein Punkt reiche. «Es ging kein Buschtelefon herum. Wir hatten keinen Ticker auf dem Platz und haben auch so gespielt.» Man habe nach der Pause guten Fussball gezeigt. «Ich habe auf dem Platz nichts mitbekommen», sagt auch Sandro Lauper. «Ich bin aber davon ausgegangen, dass ein Unentschieden reichen würde, weil in den anderen Spielen recht viel hätte passieren müssen, dass dem nicht so sein würde.»

1:59 Klare Worte von Captain Benito: «Es ist bitter, frustrierend und dumm»

Umso erstaunlicher, was Trainer Gerardo Seoane sagt: «Die Spieler haben es schon gewusst. Aber vielleicht ist die Botschaft nicht bis ganz rüber.» Und wem wurde sie mitgeteilt? Seoane lachend: «Das ist egal, wem.»

Wenn der VfB nonchalanter wird ...

Der Innenverteidiger und der Captain kriegen das nicht mit? Schräg … Geändert hätte es indes nichts. Natürlich, YB war massiv offensiver als in Halbzeit eins. Aber das lag zu einem grossen Teil an einem nonchalant werdenden VfB. Eine Attitüde, die Trainer Sebastian Hoeness mit Wechseln zu korrigieren weiss, als er Leweling, Karozar und Henricks (68.) bringt. Von da an ist Stuttgart wieder seriös und hat Chancen. Doch der Berner Verbund steht. Solidarisch, aufopfernd. Es wird gegrätscht und geblockt, was das Zeug hält. Und vorne hat man nichtdestotrotz Konterchancen. Durch Gigovic. Und vor allem zweimal eine Riesige durch den schwachen Cordova.

«Das war schlicht dumm», sagt Captain Loris Benito

Nichts zulassen war trotz dieser Skore-Möglichkeiten die Devise. Denn, wie sagte Lauper? Man sei schon davon ausgegangen, dass zehn Punkte reichen würden. Was im Endeffekt auch stimmte. Umso mehr darf man in der letzten Minute nicht so agieren. Im zentralen Mittelfeld fehlt die Absicherung. Dominik Pech steht am gegnerischen Strafraum, anstatt primär defensiv zu denken, und fehlt hinten. Ein desaströser Fehler! Auch Darian Males bemerkt die Gefahr zu spät. Sein Sprint reicht nicht mehr. Plötzlich hat der VfB Überzahl am linken Flügel. Das ist dann fatal.

«Die Devise war doch klar gegen Schluss: Diesen Punkt unbedingt über die Runden bringen», so Benito. Dass man das nicht geschafft habe, sei schlicht dumm. «Wir sind selber schuld. Wir hatten eine gute Offensivaktion. Aber daraus gibt es nichts. Keinen Schuss, keinen Abschlussversuch, keinen Corner, nichts. Stattdessen entsteht ein Konter daraus. Das darf niemals passieren!»

Und so scheitert YB. Haarscharf. Am Torverhältnis. Hätte man gegen Panathinaikos nur 1:2 und in Saloniki nur 0:2 verloren – es hätte gereicht. «Ich habe schon von Beginn weg gesagt, dass uns diese Gegentore irgendwann um die Ohren fliegen», sagt ein zutiefst enttäuschter Benito. Und irgendwie ist es dieses Spiel, dieses späte Scheitern und dieses ultraknappe Out auch symbolhaft für die bisher verkorkste YB-Saison.

Am Sonntag geht die Geschichte gegen den FC Zürich weiter. YB kann einiges Positivs aus dem Stuttgart-Spiel mitnehmen. Doch wer will das noch hören? Nicht mal mehr die Spieler …