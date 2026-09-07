151 Heimspiele, 59 Partien oder 45 Bundesliga-Spiele ohne Niederlage: Im Fussball gibt es Serien, die kaum zu glauben sind. Manche dauern Jahre, andere sorgen für neue Bestmarken in der Fussballgeschichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern-Frauen stellen 2026 mit 45 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage Rekord auf

Roter Stern Belgrad ungeschlagen in 151 Heimspielen, Serie endete 2025

Spanien 38 Spiele ungeschlagen, neuer Weltrekord mit WM-Sieg 2026

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Wir zeigen einige der beeindruckendsten Ungeschlagenheitsserien, die kaum zu glauben sind.

Aktueller Rekord des Frauenteams vom FC Bayern

45 Spiele ohne Niederlage: Die Bayern-Frauen haben 2026 einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Mit einem 4:1 gegen den SC Freiburg am Sonntag verlängerte der deutsche Meister seine beeindruckende Serie auf 45 Partien. Damit übertrifft der FC Bayern die eigene bisherige Bestmarke von 44 Spielen ohne Niederlage, die der Klub zwischen 2022 und 2024 aufstellte. Die letzte Bundesliga-Niederlage kassierten die Münchnerinnen im Oktober 2024 gegen den VfL Wolfsburg. Besonders spektakulär: Gegen Freiburg erzielte Momoko Tanikawa bereits in der 18. Minute ein Tor aus rund 40 Metern.

Roter Stern Belgrad mit dem Weltrekord

Nach 151 Heimspielen ohne Niederlage war die unglaubliche Serie vorbei. Roter Stern Belgrad blieb seit April 2017 in der heimischen Liga vor eigenem Publikum ungeschlagen und baute die Serie auf beeindruckende 151 Partien aus. Damit hielt der serbische Traditionsklub einen Weltrekord. Im Dezember 2025 endete die historische Serie schliesslich: Gegen den FK Vojvodina verlor Roter Stern zu Hause mit 0:1. Ausgerechnet Njegoš Petrović, der einst selbst für Roter Stern spielte, erzielte das entscheidende Tor.

FC Basel führt die Schweiz an

Was Roter Stern geschafft hat, gelang in kleinerem Mass auch dem FC Basel einige Jahre zuvor: 59 Heimspiele in Folge blieb der FCB in der Meisterschaft ungeschlagen, Schweizer Rekord. Die historische Serie dauerte von 2003 bis 2006 und machte Basel über Jahre zur Macht im eigenen Stadion. Am 13. Mai 2006 riss die beeindruckende Serie schliesslich: Der FC Zürich gewann im St. Jakob-Park mit 2:1 und beendete damit nach 59 Heimspielen die Rekordserie. Besonders bitter für Basel: Mit dem Sieg sicherte sich Zürich gleichzeitig den Schweizer Meistertitel.

Spanien an der Spitze

Spanien blieb 38 Spiele in Folge ungeschlagen und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Die historische Serie wurde mit dem 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Final 2026 perfekt. Damit übertraf Spanien die bisherige Bestmarke von Italien, das zwischen 2018 und 2021 insgesamt 37 Partien ohne Niederlage geblieben war. Für Spanien war es zugleich der zweite WM-Titel der Männer nach 2010. Mit 38 Spielen ohne Niederlage wurde nun eine Marke gesetzt, die in der Nationalmannschaftsgeschichte nur schwer zu überbieten sein dürfte.