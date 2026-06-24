Bättig (16) bekommt F1-Academy-Chance in Silverstone

Die Nachwuchshoffnung von Red Bull Racing, Chiara Bättig, kehrt im Juli an den Ort zurück, wo sie Ende Mai in der britischen Formel-4-Meisterschaft mit ihrem ersten Podestplatz glänzen konnte.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wenn die F1 Academy vom 3. bis 5. Juli in Silverstone Halt macht, ist auch Chiara Bättig dabei. Denn stets geht bei der Nachwuchsrennserie für Frauen immer auch eine Wildcard-Teilnehmerin an den Start.

In Shanghai (China) war es Shi Wei, in Montréal (Kanada) Autumn Fisher und für Silverstone ist nun die 16-jährige Zürcherin ausgewählt worden.

Der Ort könnte passender nicht sein. Ende Mai sicherte sich Bättig, die Nachwuchshoffnung von Red Bull Racing, auf der legendären Strecke in Grossbritannien in der britischen Formel-4-Meisterschaft ihren ersten Podestplatz.

Die zwei Rennen der F1 Academy in Silverstone finden am Samstagabend um 19.05 Uhr («Reverse Grid Race») und am Sonntagmorgen um 11 Uhr («Feature Race») statt. Der Grosse Preis von Grossbritannien der Formel 1 startet dann am Sonntag um 16 Uhr.

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