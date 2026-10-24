In der Formel-1-Saison 2026 gibts nach dem GP von Austin noch maximal 125 Punkte zu holen. Weil Antonellis Vorsprung momentan 102 Zähler beträgt, könnte er bereits am Sonntag jüngster Weltmeister aller Zeiten werden – unter drei Bedingungen.

Darum gehts Kimi Antonelli liegt in der WM 2026 sechs GP vor Schluss mit 102 Punkten Vorsprung klar vorn

Für den Titel am Sonntag braucht Antonelli in Austin einen Sieg und wenige Punkte der Rivalen

Bei der Krönung wäre Antonelli mit 20 Jahren jüngster Weltmeister, vor Vettel 2010 mit 23 Jahren

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Vor nicht einmal zwölf Monaten begeisterte die F1 bis zum allerletzten Rennen in Abu Dhabi mit einem Dreikampf um den Weltmeistertitel. Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen schenkten sich nichts und boten Fans einen enorm spannenden Saisonendspurt, an dessen Ende Norris mit einem Mini-Vorsprung von nur zwei Punkten erstmals Champion wurde.

Ganz anders die Situation 2026. Kimi Antonelli steht vor den letzten sechs geplanten GP mit einem Polster von 102 Punkten an der Spitze des Klassements und wird eher früher als später neuer Weltmeister. Früher bedeutet in diesem Fall womöglich schon am Sonntag. Allerdings muss dafür einiges für ihn laufen, denn aus alleiniger Kraft wirds dieses Wochenende noch nichts.

Kimi-Krönung an drei Bedingungen geknüpft

Damit Antonelli kurz nach dem Überqueren der Ziellinie am Sonntagabend Schweizer Zeit zum 36. Weltmeister der F1-Geschichte wird, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

Antonelli muss das Rennen gewinnen Russell darf nicht besser als Neunter werden Hamilton darf nicht besser als Fünfter werden

In dem Fall hätte Antonelli 365 Punkte, Russell 240 und Hamilton 239. Bei dann noch fünf ausstehenden Rennen gäbe es 125 Zähler zu holen, womit Russell maximal auf dieselbe Anzahl Punkte kommen könnte, aufgrund der Anzahl GP-Siege (dann acht) aber gegenüber Antonelli (mit Austin-Sieg neun) den Kürzeren ziehen würde. Hamiltons Punktemaximum entspricht in dem Szenario 364, also einen Zähler zu wenig.

Für seine Krönung ist Kimi also auf die Resultate der Konkurrenz angewiesen. Doch egal, wann der Zeitpunkt in dieser Saison kommt: So oder so löst er Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister aller Zeiten ab. Der Deutsche war bei seinem Triumph 2010 23-jährig. Kimi wurde im August erst 20.