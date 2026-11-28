Nur zwei Piloten stehen in der ewigen Siegerliste vor Max Verstappen. Der Holländer nimmt ab Katar die Marke von Michael Schumacher ins Visier – allerdings mit einem Start-Handicap.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der GP von Katar unter dem Flutlicht in Doha steht am Sonntag ab 17 Uhr ganz im Zeichen der Zahl 10. Schafft es Max Verstappen (29), zum zehnten Mal in Serie aufs Podest zu fahren? Und holt Weltmeister Kimi Antonelli (20) seinen zehnten Saisonerfolg?

Dies ist bis jetzt erst Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Max Verstappen gelungen. Doch der junge Italiener war nach seinem zweiten Platz neben dem jetzt 13-fachen Pole-Mann George Russell (28) angefressen. «Ich muss mit Mercedes reden. Es war abgemacht, dass ich beim letzten Versuch hinter George auf die Strecke gehe. Doch sie schickten mich zuerst raus!»

Frust bei Verstappen

Ja, auch der neue Superstar lässt sich nicht übers Ohr hauen. Bei Verstappen, der ebenfalls hinter dem Teamkollegen (Hadjar) aus der dritten Reihe startet, war der Frust erkennbar: «Wir haben die Probleme mit der Balance einfach nicht hinbekommen. Doch das Rennen ist lang, und eine gute Reifenwahl wird uns vielleicht helfen.»

Der Holländer, der in den letzten sechs Rennen und dem Sprint in Singapur 141 Punkte holte (Antonelli 100), blickt nach 75 Siegen schon weiter voraus. «Für mich zählen nur Siege und Titel», sagt der weltbeste Fahrer – und jagt deshalb sein früheres Vorbild Michael Schumacher mit 91 Erfolgen. Dieser wusste vor 25 Jahren in Hockenheim nicht, als er Klein-Max in der Boxengasse leicht übers Haar streichelte, wen er da vor sich hatte …

Meiste GP-Siege Lewis Hamilton (106 Siege) Michael Schumacher (91) Max Verstappen (75) Sebastian Vettel (53) Alain Prost (51) Ayrton Senna (41) Fernando Alonso (32) Nigel Mansell (31) Jackie Stewart (27) Jim Clark und Niki Lauda (25) Lewis Hamilton (106 Siege) Michael Schumacher (91) Max Verstappen (75) Sebastian Vettel (53) Alain Prost (51) Ayrton Senna (41) Fernando Alonso (32) Nigel Mansell (31) Jackie Stewart (27) Jim Clark und Niki Lauda (25) Mehr

Der 22. WM-Lauf wird zur Reifenschlacht über 57 Runden. Wie bereits bekannt, erlaubt es Pirelli nicht, eine Gummimischung mehr als 27 Runden zu benutzen. Also sind zwei Stopps Pflicht. Vielleicht sogar mehr, weil einige Reifen schon nach 15 Runden klar langsamer werden.

Ferrari und Audi geschlagen

Beim Krisenteam Ferrari starten die beiden fast unbelehrbaren Piloten in der vierten und fünften Reihe direkt hintereinander – jeweils neben einem Racing-Bulls-Piloten! Die erneute Crash-Gefahr ist also da – verliert einer wieder die Nerven? Genau hinschauen …

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Bei Audi läufts beim «Heimrennen» in Katar (vom Staatsfonds mitfinanziert) noch nicht rund. Zuerst lehnte das FIA-Berufungsgericht die Beschwerde der Deutschen gegen Tsunodas 10. Platz in Monza ab (Blick berichtete) – und dann gabs für heute nur die Startpositionen 13 (Bortoleto) und 16 (Hülkenberg).

Das sagt Audi Allan McNish, Rennleiter: «Wir haben heute Abend aus keinem der beiden Autos das Maximum herausgeholt. Das ist enttäuschend, denn es steckt definitiv mehr Tempo in ihnen. Gabis erster Versuch wurde durch Camara erheblich beeinträchtigt, was ihn sicherlich Rundenzeit und Positionen gekostet hat. Wir haben heute Abend und morgen früh noch viel Arbeit vor uns, um das fehlende Tempo zu finden und uns für den Rennstart in die bestmögliche Ausgangslage zu bringen.» Nico Hülkenberg: «Wir hatten erwartet, etwas näher dran zu sein, da uns schnelle Kurven normalerweise recht gut liegen. Aber auch das Energiemanagement und die Effizienz spielen hier eine grosse Rolle, und wir wissen, dass wir in diesem Bereich noch einiges an Arbeit vor uns haben. Morgen ist ein neuer Tag, und Rennen können immer anders verlaufen. Wir müssen darauf hoffen, dass sich uns ein paar Gelegenheiten bieten und auf der Strecke einiges passiert, damit wir noch etwas herausholen können.» Gabriel Bortoleto: «Im dritten freien Training habe ich mich im Auto sehr wohlgefühlt. Im Qualifying hatte ich Mühe, den gleichen Grip und die gleiche Balance zu finden, obwohl ich bei der Reifenvorbereitung verschiedene Ansätze ausprobiert habe. Auf meiner vermutlich besten Runde habe ich hinter dem Haas etwas Zeit verloren, aber ich glaube, es hätte trotzdem nicht für Q3 gereicht. Überholen ist hier schwierig. Deshalb liegt der Fokus morgen darauf, einen guten Start hinzulegen, die Reifen zu schonen und die Chancen zu nutzen, die sich uns bieten.» Allan McNish, Rennleiter: «Wir haben heute Abend aus keinem der beiden Autos das Maximum herausgeholt. Das ist enttäuschend, denn es steckt definitiv mehr Tempo in ihnen. Gabis erster Versuch wurde durch Camara erheblich beeinträchtigt, was ihn sicherlich Rundenzeit und Positionen gekostet hat. Wir haben heute Abend und morgen früh noch viel Arbeit vor uns, um das fehlende Tempo zu finden und uns für den Rennstart in die bestmögliche Ausgangslage zu bringen.» Nico Hülkenberg: «Wir hatten erwartet, etwas näher dran zu sein, da uns schnelle Kurven normalerweise recht gut liegen. Aber auch das Energiemanagement und die Effizienz spielen hier eine grosse Rolle, und wir wissen, dass wir in diesem Bereich noch einiges an Arbeit vor uns haben. Morgen ist ein neuer Tag, und Rennen können immer anders verlaufen. Wir müssen darauf hoffen, dass sich uns ein paar Gelegenheiten bieten und auf der Strecke einiges passiert, damit wir noch etwas herausholen können.» Gabriel Bortoleto: «Im dritten freien Training habe ich mich im Auto sehr wohlgefühlt. Im Qualifying hatte ich Mühe, den gleichen Grip und die gleiche Balance zu finden, obwohl ich bei der Reifenvorbereitung verschiedene Ansätze ausprobiert habe. Auf meiner vermutlich besten Runde habe ich hinter dem Haas etwas Zeit verloren, aber ich glaube, es hätte trotzdem nicht für Q3 gereicht. Überholen ist hier schwierig. Deshalb liegt der Fokus morgen darauf, einen guten Start hinzulegen, die Reifen zu schonen und die Chancen zu nutzen, die sich uns bieten.» Mehr

Camara verpasst wohl F2-Titel

Es wird also schwer, den Rückstand von 28:31 Punkten gegen Haas-Ferrari im Kampf um den 7. WM-Platz zu verkleinern. Zudem starten die Piloten des US-Teams von den Positionen 11 (Bearman) und 15 (Camara).

Für Camara ist der Traum vom Formel-2-Titel fast zu Ende. Red-Bull-Juwel Tsolov verkürzte am Samstag mit dem 4. Platz im Sprint den Rückstand auf Noch-Leader Camara bei noch drei Rennen auf zwei Punkte.