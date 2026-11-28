Audi geht im Kampf um den 7. WM-Platz mit drei Punkten Rückstand auf Haas-Ferrari in die letzten zwei Rennen. Die Deutschen verloren vor dem FIA-Berufungsgericht. Schnellster im dritten Training: Antonelli vor Russell.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Audi hatte sich grosse Hoffnungen gemacht, dass Tsunoda (Racing Bulls) seinen 10. Platz von Monza am grünen Tisch verliert. Und Bortoleto als Elfter erben könnte. Aber in Paris sah man es anders. Tsunoda stand beim Neustart zwar quer in seiner Box, aber legal. Die Zusatzrunde ordnete der Rennleiter aus eigener Initiative an. Wäre diese wegen Tsunoda angeordnet worden, hätte er aus den Boxen starten müssen. Das Berufungsgericht gab also dem damaligen Urteil der FIA-Kommissare von Monza recht.

11. Hülkenberg – 12. Bortoleto

Im dritten Training kurz vor der 22. Qualifikation des Jahres um 19 Uhr MEZ (TV live) blieb es in Doha auf der 5,4 km langen Strecke lange ruhig. Für den ersten Aufreger sorgte Audi, das Hülkenberg nach der Anwärmrunde sofort an die Boxen holte: technischer Defekt. Dank grossen Bemühungen konnte er noch einige Runden drehen und lag am Ende als Elfter sogar 0,034 Sekunden vor Teamkollege Bortoleto.

Kann Hülkenberg bei der Zeitenjagd seinen punktgleichen Teamkollegen Bortoleto (je 14 Zähler) zum sechsten Mal in Serie schlagen? Momentan führt Hülkenberg im internen Duell mit 12:9. Nach zwei Saisons heisst es 24:21 für den Deutschen.

Achtung, Gummi-Gefahr!

Wenn nach 15 Minuten nur die beiden Alpine von Colapinto und Gasly eine Zeitrunde absolviert haben, ist klar: Es müssen neben dem fehlenden Grip auf der rauen Strecke auch die Reifen eine Rolle spielen. Ja, hier müssen alle mit dem Gummi vorsichtig umgehen. Im Rennen darf keiner aus Sicherheitsgründen mehr als 27 Runden mit der gleichen Mischung fahren.

Bei 57 Rennrunden am Sonntag ab 17 Uhr MEZ heisst das: Es kommt zu mindestens zwei Reifenwechseln. Und Pirelli warnt weiter: Selbst 27 Runden garantieren nicht, dass der Gummi nicht zu stark abbaut. Kurz: Bei der begrenzten Anzahl Reifen pro Pilot (13 Sätze) müssen alle Reifen sparen.

Fast wie am Freitag

Nach 30 Minuten das alte Bild vom Freitag: Die acht Fahrer von den vier Topteams dominieren. Gestört vom Duo des WM-Fünften Racing Bulls mit Lindblad und Lawson.

Und ebenfalls wie am Freitag: Beide Mercedes klar vorne. Oder: Weltmeister Kimi Antonelli (20) und sein gestresster Teamkollege George Russell (28) gehören bei der Pole-Jagd zu den Topfavoriten. Die bisherigen Polesetter in Doha: Hamilton, Verstappen, Russell und Piastri.

Zwei Riesen jagen Pirelli

Nach 45 Minuten weiter keine dramatischen Ereignisse zu melden. Nur Pirelli muss sich darauf einstellen, dass seine Solo-Vorherrschaft seit 2011 vielleicht 2029 zu Ende geht. Bridgestone plant ein Comeback und der südkoreanische Gigant Hankook (jetzt auch in der Rallye-WM) will die letzte grosse Türe im Rennsport aufstossen.

Auf dem vom Flutlicht begleiteten GP-Kurs bei Doha hatte sich inzwischen Antonelli die Bestzeit von Russell zurückgeholt. Dahinter die beiden Bullen von Verstappen und Hadjar. Und Ferrari? Nach dem schwarzen Freitag kaum eine Verbesserung: 5. Leclerc, 9. Hamilton.