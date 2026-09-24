In Baku flitzen wieder die Boliden durch die Strassen. Der Stadtkurs ist dieses Jahr zum zehnten Mal Schauplatz der Königsklasse des Motorsports und könnte wie bereits 2025 für Chaos sorgen. Die wohl einzige Hoffnung der Konkurrenz, um Antonelli zu stoppen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kimi Antonelli jagt in Baku seinen 9. Saisonsieg im 15. Rennen

2025 stellte Baku den F1-Weltrekord für Quali-Abbrüche auf

Aserbaidschan-GP wegen Gedenktag schon am Samstag

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bloss zweimal beendete Kimi Antonelli einen F1-GP in dieser Saison nicht auf dem Podium (Silverstone und Barcelona). Und beide Male lag es nicht an ihm, sondern an einem Defekt am Auto. Experten wie auch seinen Konkurrenten ist längst klar: Läuft sein Silberpfeil wie gewünscht, gibts für niemanden ausser ihm einen Platz an der Sonne. In den Strassen Bakus ist die Frage nach dem Favoriten daher schnell geklärt. Sichert sich Antonelli ausnahmsweise am Samstag einen besonderen GP-Sieg?

Datum Event Startzeit Donnerstag, 24. September 1. freies Training 10.30 Uhr Donnerstag, 24. September 2. freies Training 14 Uhr Freitag, 25. September 3. freies Training 10.30 Uhr Freitag, 25. September Qualifying 14 Uhr Samstag, 26. September GP 13 Uhr

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Neunter Streich zum Zehnjährigen?

Vor einem knappen Monat seinen 20. Geburtstag gefeiert, peilt Antonelli dieses Wochenende gleich die nächste Feier an. Schauplatz dafür ist der Stadtkurs in Baku, der in seiner Historie immer wieder für Aufsehen sorgte – und für reichlich Rote Flaggen. Letztes Jahr wurde hier in der Quali gar der Weltrekord für die meisten Abbrüche in der Geschichte der Formel 1 aufgestellt. Kimi kam hingegen heil durch.

Weil am Sonntag in Aserbaidschan der Gefallenen des zweiten Karabachkriegs gedacht wird, rasen die F1-Piloten bereits am Samstag um die WM-Punkte. Der diesjährige Grosse Preis von Aserbaidschan feiert dann sein zehnjähriges Bestehen. Sollte Antonelli erneut zuoberst auf dem Podium stehen, wäre es sein neunter Sieg im 15. Saisonrennen. Dass er mit meilenweitem Vorsprung als erster Fahrer dieser Saison die 300-Punktemarke knacken würde, wäre wohl nichts weiter als ein Zwischenstopp auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel.