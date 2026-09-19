2025 gabs während des Qualifyings in Baku sechs rote Flaggen. Gut möglich, dass auch in diesem Jahr wieder Crash-Alarm herrscht. Hier kommt das F1-Inside.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Achtung, GP-Fans! Der 15. WM-Lauf in Baku steigt schon am kommenden Samstag um 13 Uhr (TV live). Nun, am Sonntag gedenkt Aserbaidschan der gefallenen Helden im zweiten Krieg um Bergkarabach. Dieser dauerte 44 Tage.

Formel-1-Rennen am Samstag gab es bereits Dutzende. Das erste Mal am 13. Mai 1950, als in Silverstone offiziell die WM begann. Jetzt ist dieser Sport schon 1163 Rennen alt.

Sechs Rote Flaggen in einer Quali!

Der 6003 Meter lange Stadtkurs, seit 2016 im Programm, ist beliebt und gefürchtet. 2025 wurde dort am Kaspischen Meer ein Weltrekord aufgestellt: sechs rote Crash-Flaggen während der Qualifikation. Bisherige Rekordhalter: Imola 2022 und Brasilien 2024 mit je fünf gestoppten Fahrten während der Zeitenjagd.

Lass uns mal an die sechs Sünder in Baku erinnern. Im ersten Teil der Qualifikation erwischte es zuerst Alexander Albon (Williams), dann Nico Hülkenberg (Sauber) und auch Pierre Gasly (Alpine). Im zweiten Teil schmiss Oliver Bearman den Haas in die Wand. Im Top-Ten-Finale meldeten sich dann zwei Stars neben der Strecke an: Charles Leclerc im Ferrari und WM-Leader Oscar Piastri im McLaren.

Audi kommt mit Upgrades nach Baku

Der Australier sorgte auch im Rennen aus der neunten Startposition für den Schrott nach wenigen Sekunden. Dann wurde es ruhig und alle 19 anderen Fahrer kamen heil ins Ziel. Verstappen vor Russell und Sainz, der Williams den vorletzten der 315 Podestplätze schenkte!

Sauber? Für Bortoleto gabs den 11. Platz, den er 2026 schon fünfmal ertragen musste. Hülkenberg landete auf dem 16. Rang. Audi kommt wieder mit einigen Upgrades, aber ohne besseren Motor gibts ausser Brosamen kaum was zu holen. Das Ziel bleibt der 7. WM-Rang. Dazu fehlen den Deutschen aus Hinwil im Duell mit Haas-Ferrari noch vier Punkte.

Wer stoppt Antonelli?

Beim neuen WM-Kalender fehlen die Überraschungen. Selbst mit den zehn (statt bisher sechs) Sprintrennen müssen die Teams leben. Auch in Monaco will man die Fans mit einem Mini-GP in den Bann ziehen. Aber in den bisherigen 28 Sprints (13 Mal siegte Verstappen) ging noch kein Rennen in die Geschichte ein. Letzter Sprint 2026: Singapur in 20 Tagen.

Formel-1-Kalender 2027 14. März: GP Bahrain, Sakhir*

21. März: GP Saudi-Arabien, Jeddah

4. April: GP Australien, Melbourne*

11. April: GP Japan, Suzuka*

18. April: GP China, Shanghai

2. Mai: GP Miami

23. Mai: GP Kanada, Montreal*

6. Juni: GP Monaco*

20. Juni: GP Portugal, Portimao

4. Juli: GP Grossbritannien, Silverstone*

11. Juli: GP Österreich, Spielberg

25. Juli: GP Belgien, Spa

1. August: GP Ungarn, Budapest

5. September: GP Italien, Monza*

12. September: GP Spanien, Madrid

26. September: GP Aserbaidschan, Baku

3. Oktober: GP Türkei, Istanbul

10. Oktober: GP Singapur

24. Oktober: GP USA, Austin

31. Oktober: GP Mexiko

7. November: GP Brasilien, Sao Paulo*

20. November: GP Las Vegas

5. Dezember: GP Katar, Lusail*

12. Dezember: GP Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi* * mit Sprintrennen 14. März: GP Bahrain, Sakhir*

21. März: GP Saudi-Arabien, Jeddah

4. April: GP Australien, Melbourne*

11. April: GP Japan, Suzuka*

18. April: GP China, Shanghai

2. Mai: GP Miami

23. Mai: GP Kanada, Montreal*

6. Juni: GP Monaco*

20. Juni: GP Portugal, Portimao

4. Juli: GP Grossbritannien, Silverstone*

11. Juli: GP Österreich, Spielberg

25. Juli: GP Belgien, Spa

1. August: GP Ungarn, Budapest

5. September: GP Italien, Monza*

12. September: GP Spanien, Madrid

26. September: GP Aserbaidschan, Baku

3. Oktober: GP Türkei, Istanbul

10. Oktober: GP Singapur

24. Oktober: GP USA, Austin

31. Oktober: GP Mexiko

7. November: GP Brasilien, Sao Paulo*

20. November: GP Las Vegas

5. Dezember: GP Katar, Lusail*

12. Dezember: GP Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi* * mit Sprintrennen Mehr

In Baku drohen Leclerc und Russell Motorenstrafen, die in die letzte Reihe führen. Aber es gibt nur zwei Fahrer, die den 9. Sieg von Antonelli verhindern können: Weltmeister Norris (McLaren) und Bulle Verstappen, der in den letzten sieben Rennen fünfmal aufs Podest kletterte, aber seit Abu Dhabi 2025 nicht mehr siegte.