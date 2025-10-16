DE
Piastri und Norris vor Austin zerstritten
WM-Duell ohne Gnade: Wer verliert die Nerven?

Der Papaya-Express mit den eigenen Regeln, die niemand genau kennt, ist vor dem Austin-Start am Freitag zweimal ins Stocken geraten. Zudem sind WM-Leader Piastri und Norris (22 Punkte zurück) zerstritten.
1/7
Die McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri (l.) und Lando Norris sind zerstritten.
Foto: Lukas Gorys
Roger BenoitFormel-1-Experte

6 Punkte in Baku, 27 Zähler in Singapur waren für den Konstrukteurs-Weltmeister McLaren-Mercedes kein Leistungsausweis. Zudem wurden die Rennen von Verstappen (Red Bull) und Russell (Mercedes) gewonnen. «Wir sind nicht in ein Loch geraten, aber kaum ein Team kann während einer Saison ohne Rückschläge leben», sagt Teamchef Andrea Stella.

Lasst es wieder krachen

Der letzte und 201. GP-Sieg in bisher 988 Formel-1-Teilnahmen gelang McLaren am 31. August in Zandvoort durch Piastri, während Norris kurz vor Schluss von einem Ölleck gestoppt wurde. Auch beide Ferrari gingen an der Nordsee k.o. – beide mit Unfällen.

Nach dem eher langweiligen Nachtspuk in Singapur ist die Formel 1 am Sonntag den Millionen TV-Fans ab 21 Uhr MEZ wieder eine spannendere Show schuldig. «In Austin mit dem spektakulären Aufstieg zur ersten Kurve ist immer Action angesagt. Hoffentlich sind wir auch diesmal dabei, denn wir wollen WM-Zweiter bleiben», sagt Mercedes-Chef Toto Wolff.

Sprint: Wer schlägt Max?

Beim 22. Sprintrennen der Formel 1 am Samstag ab 19 Uhr MEZ (TV live, ORF) gilt Max Verstappen als klarer Favorit.

Der Holländer hat schon zwölfmal gewonnen. Dahinter: Bottas, Piastri und Norris (je 2). Dazu: Russell, Pérez und Hamilton.

