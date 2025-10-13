Vor kurzem musste sich Lewis Hamilton von seinem Hund Roscoe verabschieden. Nun hat er ein besonderes Erinnerungsstück bekommen. Fans haben mit viel Liebe zum Detail ein Portrait gebastelt.

1/10 Ende September muss sich Lewis Hamilton von Roscoe verabschieden. Foto: Instagram/lewishamilton

Darum gehts Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe

Fans überraschen ihn mit Lego-Portrait von Roscoe

Das Geschenk berührt Hamilton sehr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit Ende September fehlt ein treuer Begleiter im Leben von Lewis Hamilton (40). Damals musste der siebenfache Formel-1-Weltmeister (105 GP-Siege) die «schwerste Entscheidung meines Lebens treffen» und seinen Hund Roscoe einschläfern lassen.

Wenige Tage zuvor war die englische Bulldogge wegen einer Lungenentzündung ins Spital eingeliefert worden und erlitt während der Sedierung für die Untersuchungen einen Herzstillstand. Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde Roscoe ins künstliche Koma versetzt. Aus diesem sollte er nicht mehr aufwachen.

«Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund geteilt zu haben», trauerte Hamilton auf Instagram.

«Hat mich sehr berührt»

Nun haben ihn Fans mit einem besonderen Erinnerungsstück überrascht. Sie haben mit viel Liebe zum Detail ein Portrait von Roscoe gebastelt – aus Legosteinen. Von weitem betrachtet, sieht man Roscoes Kopf, schaut man sich das Kunstwerk von nahem an, besteht es aus vielen Episoden aus Hamiltons Leben. Dargestellt sind sie mit verschiedenen Figuren, welche die Karriere, die Hobbys und das Privatleben des Briten würdigen. Auch das Skateboard von Roscoe darf im Kunstwerk nicht fehlen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Dieses Portrait von Roscoe hat mich sehr berührt», schreibt Hamilton auf Instagram. Die Detailgenauigkeit sei unglaublich und «ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange es gedauert hat, es zu erstellen». Gleichzeitig bedankt er sich bei allen «für die überwältigende Anteilnahme, die mir seit Roscoes Tod entgegengebracht wird». Er wisse, dass viele seiner Fans auch schon ein Haustier verloren haben, deswegen habe Roscoe, «wo auch immer er jetzt ist, jede Menge Freunde». Seinen Post schliesst Hamilton mit den Worten ab: «Er ist von Liebe und guten Schwingungen umgeben, genau wie zu Lebzeiten.»

0:39 Grusig oder normal? Hier teilt Lewis Hamilton Kuchen mit seinem Hund