Erinnerung an Hund Roscoe (†12)
Fans rühren F1-Star Hamilton mit besonderem Geschenk

Vor kurzem musste sich Lewis Hamilton von seinem Hund Roscoe verabschieden. Nun hat er ein besonderes Erinnerungsstück bekommen. Fans haben mit viel Liebe zum Detail ein Portrait gebastelt.
Publiziert: vor 47 Minuten
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Ende September muss sich Lewis Hamilton von Roscoe verabschieden.
Foto: Instagram/lewishamilton

  • Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe
  • Fans überraschen ihn mit Lego-Portrait von Roscoe
  • Das Geschenk berührt Hamilton sehr
Seit Ende September fehlt ein treuer Begleiter im Leben von Lewis Hamilton (40). Damals musste der siebenfache Formel-1-Weltmeister (105 GP-Siege) die «schwerste Entscheidung meines Lebens treffen» und seinen Hund Roscoe einschläfern lassen.

Wenige Tage zuvor war die englische Bulldogge wegen einer Lungenentzündung ins Spital eingeliefert worden und erlitt während der Sedierung für die Untersuchungen einen Herzstillstand. Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde Roscoe ins künstliche Koma versetzt. Aus diesem sollte er nicht mehr aufwachen.

«Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund geteilt zu haben», trauerte Hamilton auf Instagram.

«Hat mich sehr berührt»

Nun haben ihn Fans mit einem besonderen Erinnerungsstück überrascht. Sie haben mit viel Liebe zum Detail ein Portrait von Roscoe gebastelt – aus Legosteinen. Von weitem betrachtet, sieht man Roscoes Kopf, schaut man sich das Kunstwerk von nahem an, besteht es aus vielen Episoden aus Hamiltons Leben. Dargestellt sind sie mit verschiedenen Figuren, welche die Karriere, die Hobbys und das Privatleben des Briten würdigen. Auch das Skateboard von Roscoe darf im Kunstwerk nicht fehlen.

«Dieses Portrait von Roscoe hat mich sehr berührt», schreibt Hamilton auf Instagram. Die Detailgenauigkeit sei unglaublich und «ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange es gedauert hat, es zu erstellen». Gleichzeitig bedankt er sich bei allen «für die überwältigende Anteilnahme, die mir seit Roscoes Tod entgegengebracht wird». Er wisse, dass viele seiner Fans auch schon ein Haustier verloren haben, deswegen habe Roscoe, «wo auch immer er jetzt ist, jede Menge Freunde». Seinen Post schliesst Hamilton mit den Worten ab: «Er ist von Liebe und guten Schwingungen umgeben, genau wie zu Lebzeiten.»

Hier teilt Lewis Hamilton Kuchen mit seinem Hund
0:39
Grusig oder normal?Hier teilt Lewis Hamilton Kuchen mit seinem Hund
Fehler gefunden? Jetzt melden
