Esteban Ocon schiesst in Miami sein Auto in die Wand
0:29
Im dritten Freien Training:Esteban Ocon schiesst in Miami sein Auto in die Wand

«Roter Urin»
Formel-1-Pilot schockt mit Duschvorfall vor GP-Start

Esteban Ocon schaffte beim GP in Miami 2022 den Sprung in die Punkte – trotz eines Trainingscrashs, der ihn schwer mitnahm.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
1/7
Beim dritten Training zum GP von Miami im Jahr 2022 fliegt Esteban Ocon im Alpine ab.
Foto: F1TV
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Crash im Training, Zusammenbruch unter der Dusche vor dem Rennen und dann einen achten Platz herausgeholt – das GP-Wochenende in Miami (USA) im Jahr 2022 ist für Formel-1-Pilot Esteban Ocon (29) eines, das haften bleibt.

«Ich erinnere mich, dass ich unter der Dusche war und zusammengebrochen bin. Mir ging es überhaupt nicht gut», verrät der Franzose, der seit Anfang 2025 für Haas an den Start geht, mehr als drei Jahre nach dem Vorfall in einem Interview auf dem Youtube-Kanal «Legend». Und er sagt auch: «Ich hatte roten Urin.»

Dies geschieht am Sonntag, dem 8. Mai 2022 – just vor dem Grand Prix rund ums Hard Rock Stadium in Miami. Die Ursache für Ocons Zustand sind die Nachwehen des Crashs, der am Samstag im dritten Training geschieht.

Einschlag mit 42 g

Damals noch im Alpine unterwegs fliegt er nach 14 Minuten in Kurve 13 von der Strecke und kracht in eine Betonmauer. Mittlerweile befindet sich dort ein Tecpro-Schutz. Mit einer Kraft von 42 g sei der Einschlag erfolgt, erklärt Ocon nun und sagt zugleich, dass der Unfall «nicht sehr spektakulär» gewesen sei. Aber dennoch einer mit weitreichenden Folgen.

Mehr als eineinhalb Minuten benötigt Ocon, um aus seinem demolierten Wagen zu steigen. «Ich habe mir beide Knie angeschlagen und konnte danach kaum gehen.» Das Qualifying findet ohne den Mann statt, der in der Saison zuvor auf dem Hungaroring seinen bislang einzigen GP hat gewinnen können.

Achter Platz – direkt hinter Bottas im Alfa-Sauber

Demzufolge startet Ocon bei jenem Miami-GP von weit hinten und nach einem Horrormorgen – um am Ende, doch in den Punkten zu landen. Begünstigt durch eine Safety-Car-Phase zum richtigen Zeitpunkt schafft er es direkt hinter dem damaligen Alfa-Sauber-Piloten Valtteri Bottas auf Rang acht.

