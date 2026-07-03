Sein Sieg in Spielberg war nicht nur für Russell ein Erfolg, sondern auch für seinen Rennstall, dessen Fahrer nun wieder auf den Plätzen 1 und 2 in der WM stehen. Den Spielberg-GP wird Antonelli als Leader verlassen, doch Russell könnte ordentlich Boden gutmachen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Während Mercedes vor Wochenfrist beim GP von Österreich seinen siebten Sieg im achten Rennen feierte, war es für George Russell erst der zweite Vollerfolg in dieser Saison. Nachdem er beim Auftakt in Melbourne noch überschwänglich übers neue Reglement jubelte, dürfte ihm die Freude angesichts der Erfolgsserie von Teamkollege Antonelli zwischenzeitlich etwas vergangen sein. Doch in Spielberg schlug Russell zurück und blickte nach Rennschluss voller Vorfreude auf Silverstone. Aus gutem Grund.

Datum Event Startzeit Freitag, 3. Juli 1. freies Training 13.30 Uhr Freitag, 3. Juli Sprint Qualifying 17.30 Uhr Samstag, 4. Juli Sprint 13 Uhr Samstag, 4. Juli Qualifying 17 Uhr Sonntag, 5. Juli GP 16 Uhr

Russell will doppelt zuschlagen, doch Vorsicht vor Hamilton

Nebst der Tatsache, dass ein GP in England für einen Engländer natürlich immer etwas Besonderes ist, könnte auch der Ausblick auf das Sprintrennen und die dadurch maximal acht Extrapunkte Grund für die Motivation sein. Denn Russell gewann in dieser Saison bereits zwei von drei Kurzrennen. Derzeit beträgt sein Rückstand auf Antonelli 40 Zähler. Für einen Doppelsieg in Sprint und GP gibts 33 Punkte. Den Leaderthron übernehmen wird er dadurch zwar nicht, womöglich aber Boden gutmachen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natürlich muss er fürs Punktemaximum nicht nur das teaminterne Duell für sich entscheiden, sondern auch jenes gegen den Rest der Topfahrer. Dazu zählt auch Hamilton, der mit neun Siegen und 14 Podien Rekordfahrer in Silverstone ist. Und dieser Hamilton reitet seit Beginn des Europablocks in Monaco auf einer Erfolgswelle. Antonelli, Russell, Hamilton oder jemand anderes: Fans dürfen sich auf einen spannenden GP freuen.