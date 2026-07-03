Während Mercedes vor Wochenfrist beim GP von Österreich seinen siebten Sieg im achten Rennen feierte, war es für George Russell erst der zweite Vollerfolg in dieser Saison. Nachdem er beim Auftakt in Melbourne noch überschwänglich übers neue Reglement jubelte, dürfte ihm die Freude angesichts der Erfolgsserie von Teamkollege Antonelli zwischenzeitlich etwas vergangen sein. Doch in Spielberg schlug Russell zurück und blickte nach Rennschluss voller Vorfreude auf Silverstone. Aus gutem Grund.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Freitag, 3. Juli
|1. freies Training
|13.30 Uhr
|Freitag, 3. Juli
|Sprint Qualifying
|17.30 Uhr
|Samstag, 4. Juli
|Sprint
|13 Uhr
|Samstag, 4. Juli
|Qualifying
|17 Uhr
|Sonntag, 5. Juli
|GP
|16 Uhr
Russell will doppelt zuschlagen, doch Vorsicht vor Hamilton
Nebst der Tatsache, dass ein GP in England für einen Engländer natürlich immer etwas Besonderes ist, könnte auch der Ausblick auf das Sprintrennen und die dadurch maximal acht Extrapunkte Grund für die Motivation sein. Denn Russell gewann in dieser Saison bereits zwei von drei Kurzrennen. Derzeit beträgt sein Rückstand auf Antonelli 40 Zähler. Für einen Doppelsieg in Sprint und GP gibts 33 Punkte. Den Leaderthron übernehmen wird er dadurch zwar nicht, womöglich aber Boden gutmachen.
Natürlich muss er fürs Punktemaximum nicht nur das teaminterne Duell für sich entscheiden, sondern auch jenes gegen den Rest der Topfahrer. Dazu zählt auch Hamilton, der mit neun Siegen und 14 Podien Rekordfahrer in Silverstone ist. Und dieser Hamilton reitet seit Beginn des Europablocks in Monaco auf einer Erfolgswelle. Antonelli, Russell, Hamilton oder jemand anderes: Fans dürfen sich auf einen spannenden GP freuen.