Vier Siege in vier Rennen: An Mercedes führte bislang kein Weg vorbei. In Montreal unternimmt die Konkurrenz dieses Wochenende einen neuen Anlauf auf den eigenen Premierensieg 2026. Für Lando Norris wäre es ein ganz besonderer.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Ende Mai und erst Runde 5? Die F1 tümpelt seit dem Saisonauftakt anfangs März aufgrund der beiden abgesagten GP in Bahrain und Saudi-Arabien gefühlt etwas vor sich her. Auf Mercedes trifft dies jedoch kein bisschen zu. Trotz teils wochenlanger Pause zwischen den einzelnen Rennen hält der Höhenflug der Silberpfeile ohne Unterbruch. Beim Doppelsieg zum Auftakt noch hinter Teamkollege Russell, liess Antonelli einen Hattrick folgen und ist in dieser Saison dadurch bereits dreifacher GP-Sieger. Und stellte nebenbei einen Weltrekord auf.

Datum Event Startzeit Freitag, 22. Mai 1. freies Training 18.30 Uhr Freitag, 22. Mai Sprint Qualifying 22.30 Uhr Samstag, 23. Mai Sprint 18 Uhr Samstag, 23. Mai Qualifying 22 Uhr Sonntag, 24. Mai GP 22 Uhr

Norris jagt ersten GP-Sieg als Weltmeister

Am späten Sonntagabend nimmt Antonelli den nächsten Sieg ins Visier. Und erhält wieder Konkurrenz von McLaren? In Miami behielt er zwar bis zuletzt die Nase vorn, raste aber nur 3,26 Sekunden vor Lando Norris über die Ziellinie – so knapp wie in keinem anderen Rennen in dieser Saison. Der amtierende Champion wartet noch auf seinen ersten GP-Sieg mit Startnummer 1 und liegt bereits 49 Punkte (Platz 4) hinter Leader Antonelli.

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Motivation könnte er mit Blick auf das Sprintrennen vom Samstag ziehen. Nicht nur bietet sich ihm dadurch eine doppelte Chance auf Zählbares. Im Kurzrennen in Miami enteilte er auch der gesamten Konkurrenz und holte sich den Sieg vor Teamkollege Oscar Piastri. Ob er an diese Leistungen anknüpfen kann, zeigt sich ab Samstag um 18 Uhr.