Mercedes-Boss Toto Wolff dürfte bald ein paar Probleme haben. Und die Türkei kehrt in den Rennkalender zurück. Das Inside von Roger Benoit.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Neustart

Die Formel 1 beginnt am nächsten Sonntag in Miami beim vierten WM-Lauf wieder von vorne. Erneut werden die seit Beginn umstrittenen Regeln wieder geändert. «Sie sind jetzt auch für Spezialisten zu kompliziert geworden», sagt Blick-Technikexperte Michael Schmidt. Kurz: Man reduziert in bestimmten Streckenabschnitten einfach die Leistung des Elektromotors. Und je weniger dieser Motor an Leistung hat, desto weniger Energie braucht er zum Aufladen.»

Diese «Batterie-WM» (so Alonso) geht also in eine neue Phase. Und was sagt der grösste Kritiker, Max Verstappen? «Dass jetzt alle überhaupt darüber reden, ist doch schon als Fortschritt zu bezeichnen. Leider kann man viele Dinge nur nachjustieren an einem Reglement, das fundamental falsch ist. Das wird nicht jeder öffentlich zugeben, aber es ist die Wahrheit.»

So werden auch in Miami die TV-Sender und viele Medien leider wieder mehr über das Unwort des Jahres, Energie-Management, reden als über den Sport. Und im Hintergrund sind die Softwarespezialisten für die Fahrer noch wichtiger geworden. Ein Fehler – und man bleibt stehen.

«Neue» Regeln

Bisher hat Mercedes alle vier Rennen (mit China-Sprint) gewonnen. Das «neue» Reglement soll die Silberpfeile einbremsen. Und Ferrari (mit dem besten Start-Turbolader) sowie Weltmeister McLaren (mit einem komplett modifizierten Auto) näher ranbringen – oder sogar überholen? Mercedes-Chef Toto Wolff: «Man muss jetzt das Reglement sicher nicht mit dem Baseballschläger, sondern fein mit dem Skalpell behandeln.»

Der Wiener bekommt sicher ein Problem mit dem Fahrerduo. Russell schmeckt es gar nicht, dass Antonelli mit zwei Siegen in der WM-führt (72:63). Wolff: «Wir werden weiter neutral bleiben, wenn beide eine echte Chance haben. Der Fall Hamilton gegen Rosberg hat uns ja einige negative Erfahrungen eingebracht.» 2025 im Miami-Sprint siegte Norris vor Piastri, Hamilton und Russell. Beim GP lag dann Piastri vor Norris, Russell und Verstappen. In beiden US-Rennen spielte das Sauber-Duo Hülkenberg und Bortoleto leider keine grosse Rolle.

Türkei ist wieder dabei

Der Zirkus kehrt nach sechs Jahren wieder in die Türkei zurück. Also ein weiteres Land, das die Menschenrechte missachtet. Aber nur das Geld regiert diesen Sport. Auf Instagram zählen auch die Millionen. Da liegt Hamilton mit 42 Millionen Followern vor Leclerc (23), Verstappen (18), Sainz (12), Norris (11) und Russell, Pérez, Alonso mit je 8.