Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat seinen Vertrag mit McLaren bis 2030 verlängert. Der Brite bleibt dem Team wie Oscar Piastri treu und will weiter Erfolge feiern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lando Norris verlängert McLaren-Vertrag bis 2030 mit «mehrjähriger Option»

Er gewann 2025 den ersten Fahrer-WM-Titel für McLaren seit 2008

Norris und Piastri bleiben damit langfristig

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Zukunft von Lando Norris (26) ist geklärt. Der Formel-1-Weltmeister verlängert seinen Vertrag bei McLaren bis Ende des Jahres 2030 – mit einer «mehrjährigen Option» auf eine weitere Vertragsverlängerung im Anschluss.

Seine Entscheidung verkündet Norris persönlich beim Familientag seines Rennstalls in der Rennfabrik im britischen Woking, wie aus der offiziellen Mitteilung hervorgeht. Als Junior gehörte der Brite bereits seit 2017 zu McLaren und war zunächst als Test- und Simulatorfahrer für die Engländer tätig. Seit 2019 fährt er für das Traditionsteam in der Königsklasse und ist mit 163 Grands Prix der Pilot, der die meisten Rennen für das Team bestritten hat.

Erster Weltmeistertitel für McLaren seit 2008

In dieser Zeit holte er 18 Pole-Positions, 48 Podestplätze, 13 Siege, zwei Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und krönte sich in der vergangenen Saison erstmals zum Weltmeister. Für McLaren war Norris' Triumph der erste Fahrertitel seit 2008. Symbolisch erhielt Norris als Belohnung für seine Vertragsverlängerung einen Formel-1-Rennwagen des Modells MCL39, mit dem er den Titel erobert hatte.

«McLaren ist mein Zuhause», sagt Norris zu seinem Entscheid zur Verlängerung. «Als ich diese Reise vor neun Jahren begonnen habe, war mir klar, welche Ziele ich erreichen wollte: McLaren wieder an die Spitze zu bringen und Meisterschaften zu gewinnen. Dieses Ziel haben wir erreicht, aber wir wollen mehr, wir wollen weiter gewinnen, und wir wissen als Team, dass wir dazu in der Lage sind», schaut der Brite optimistisch in die gemeinsame Zukunft.

Fahrerpaarung bleibt langfristig bestehen

«Lando war in den letzten neun Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil von McLarens Weg und Erfolg, und wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit ihm bis mindestens 2030 fortzusetzen», wird McLaren-Teamchef Andrea Stella (55) in der Medienmitteilung zitiert. Norris sei ein aussergewöhnlicher Fahrer, der von allen im Team geschätzt werde. Er habe massgeblich dazu beigetragen, das Team wieder an die Spitze der Formel 1 zu führen.

Die Vertragsverlängerung sichert wichtige Kontinuität und Stabilität im Team. Denn die Fahrerpaarung bei McLaren dürfte somit bis auf weiteres bestehen bleiben. In der vergangenen Saison hatte Norris' Teamkollege Oscar Piastri seinen Vertrag frühzeitig um mehrere Jahre verlängert. Eine genaue Vertragslaufzeit wurde damals nicht bekannt gegeben. Medien berichteten, dass das Arbeitspapier des Australiers bis 2028 laufen soll.