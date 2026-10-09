Verstappen hat gleich zwei offene Rechnungen

Mit der Sprint-Pole hat Max Verstappen den F1-Halt in Singapur ideal lanciert. Am Äquator fehlen ihm bislang die ganz grossen Erfolge.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Max Verstappen (29), vor einer Woche in Malaysia 2026 erstmals zum Siegen zurückgekehrt, will jetzt auch beim letzten Sprint des Jahres hier in Singapur mit dem Red Bull auf die oberste Podest-Stufe: Pole-Position für die 21 Runden am Samstag um 11 Uhr morgens MEZ (TV live).

Der vierfache Weltmeister musste allerdings zwei Stunden warten, bis ihn die FIA – ja so lange brauchten die Regelhüter – vom Vorwurf (Überholen bei Gelb) freisprach.

Es wird ein heisser Mini-GP-Start am nahen Äquator in der Abenddämmerung: Verstappen und Russell vorne. Dahinter Leclerc und Piastri in der zweiten Reihe. Also je ein Auto von den vier Topteams. Spannender und ausgeglichener geht es nicht.

WM-Leader Antonelli, der im neuen Mercedes unterwegs ist, will vom 7. Startplatz «einfach mal abwarten, was sich vor mir abspielt. Natürlich ist das kein idealer Ort, aber da muss ich durch.» Gute Einstellung. Nur nicht auf dem letzten Weg zum Titel nervös werden. Vor allem nicht im letzten Sprint, der dem Sieger ja «nur» acht Punkte einbringt.

Zwei Silberpfeile, zwei Modelle

Antonelli vertraut hier weiter auf den neuen Mercedes, der in Malaysia die vielen Upgrades noch nicht auf dem Zeiten-Computer erkennen liess. Gleichzeitig fährt Russell den alten Mercedes, mit dem die Silberpfeile 2026 schon elf Rennen gewinnen konnten. Die FIA bestätigte am Freitag, dass der Brite am Sonntag ab 14 Uhr MEZ (TV live) als Vorjahressieger wegen des totalen Motorwechsels gleich um 40 Startplätze zurückmuss.

Der 30. Sprint der Formel-1-Geschichte (2027 kommen zehn dazu) könnte für Verstappen mit dem 14. Sieg enden. Doch seit sieben Sprints (Austin 2025) hat der Holländer keinen Mini-GP mehr gewonnen.

Und warum am Samstag in Singapur? Super-Max hat am Wochenende zwei Rechnungen offen. Noch nie holte er beim Grossen Preis die Pole-Position, und noch nie hat er hier gewonnen. Es ist übrigens die einzige Strecke im aktuellen Kalender.

«Ist doch für alle gleich»

Verstappen: «Irgendwann wird auch diese Serie reissen. Ich bin am ganzen Wochenende bereit.» Und die Hitze? Max: «Die ist doch für alle gleich. Wir sitzen eben nicht in der Sauna, sondern im Rennwagen.»

Erfolgreichster Sprint-Pilot in diesem Jahr ist Russell mit drei Siegen und 34 Punkten. Dahinter Norris mit einem Sieg und 32 Zählern. Es folgen Leclerc (28), Antonelli (1 Sieg, 26), Piastri (21) und Hamilton (20).

Nur elf der 22 Fahrer konnten dieses Jahr ihr Konto mit den Extrapunkten von 1 bis 8 aufstocken.

Die Sprint-Verlierer 2026

Zu den Verlierern gehören beide Fahrer von Cadillac, Williams, Aston Martin und Audi.

Die Deutschen sorgten unter dem Flutlicht mit ihren blaulackierten Autos wenigstens für einen Hingucker – mehr nicht.

Hülkenberg musste im einzigen Training das Auto neben der Strecke abstellen: das Getriebe. Es war der einzige Zwischenfall.

Audis Probleme mit der Hitze

In der Sprint-Qualifikation waren beide Fahrer für einen Einzug ins Top-Ten-Finale zu langsam. Offenbar verträgt das deutsche Auto – wie in Malaysia – die brutale Hitze nicht.

PS. Nur beim vierten Sprint, in Imola 2022, konnte Bottas (Sauber-Alfa) mit Platz sieben die bisher einzigen zwei Sprintpunkte nach Hinwil holen.