Alpine-Boss tritt per sofort ab – Briatore übernimmt

Beben beim Formel-1-Rennstall Alpine: Teamchef Oliver Oakes (37) hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt, Urgestein Flavio Briatore (75) übernimmt bis auf Weiteres die Aufgaben des Briten und bleibt zudem Chefberater des Teams. Das teilt Alpine am Dienstagabend mit.

Ohnehin hatten die Franzosen zuletzt im Fokus gestanden: Seit Wochen wird über einen anstehenden Fahrerwechsel spekuliert, der wohl vor dem kommenden Grand Prix in Imola (18. Mai) stattfindet - Jack Doohan verliert sein Cockpit an Franco Colapinto. Dies wird nun aller Voraussicht nach Briatores erste Amtshandlung sein.

Über einen möglichen Zusammenhang mit dieser Personalie mutmassten internationale Fachmedien am Dienstag gleich nach Bekanntgabe des Abtritts von Oakes. Das Team machte indes keine Angaben über Beweggründe, weitere Äusserungen werde es nicht geben. Oakes hatte den Posten als Alpine-Teamchef erst im Sommer 2024 angetreten.

Der 37-Jährige hatte die Gerüchte über das Aus für den Australier Doohan noch im April entschieden zurückgewiesen. «Es ist ein deutliches Ja, er ist bei uns», sagte Oakes, «lasst ihn doch mal in Ruhe!» Doohan hatte Mick Schumacher im Rennen um das Cockpit vor der Saison ausgestochen, fuhr an bislang sechs Rennwochenenden aber keine Punkte ein und war auch im Teamduell mit Pierre Gasly klar unterlegen. Colapinto hatte im Vorjahr bei Williams bewiesen, dass er in der Formel 1 wettbewerbsfähig ist. Bei Alpine ist der Argentinier derzeit Ersatzfahrer.