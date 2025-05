1/4 Er sammelte keine Punkte für Alpine: Jack Doohan. Foto: Getty Images

Joël Hahn Redaktor Sport

Was sich seit Wochen angedeutet hat, ist nun Realität: Jack Doohan (22) verliert seinen Platz beim Formel-1-Team Alpine. Bereits im März hatte Blick den möglichen Rauswurf prognostiziert – nun folgt nach enttäuschenden Leistungen die Vollzugsmeldung.

Doohan konnte die Erwartungen im Team nie wirklich erfüllen. Im Gegenteil. Die Saison begann für ihn schon denkbar schlecht. Im Heimrennen von Melbourne setzte Doohan seinen Boliden gleich in der ersten Runde gegen die Wand. Für WM-Punkte reichte es ihm auch in den darauf folgenden Rennen nicht.

Weitere F1-Punkte für Colapinto?

Doohans Nachfolger hat Alpine ebenfalls schon gefunden. Beim kommenden Grand Prix in Imola (It) wird Franco Colapinto (21) das F1-Cockpit übernehmen. Der Argentinier gilt als grosses Talent und bekommt nun die Chance, sich in der Königsklasse zu zeigen – und womöglich für mehr zu empfehlen.

Colapinto fuhr in der Saison 2024 bereits neun Rennen für Williams. Dabei holte der junge Fahrer immerhin fünf Punkte für seinen damaligen Rennstall.

In der Konstrukteurswertung liegt Alpine mit einem Punkt mehr auf dem Konto direkt vor Sauber auf dem zweitletzten Platz.