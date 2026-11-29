Wer fährt ab 2030 mit welchem Motor? Die FIA plant, dass Formel-1-Hersteller höchstens zwei Teams beliefern dürfen. Der Boxenstopp von Roger Benoit.

Darum gehts Ab 2030 ist ein 2,1-Liter-Turbo-V8 geplant

Die FIA will höchstens zwei Teams pro Motorenbauer zulassen

Mercedes-Kunden droht ein Wechsel, Honda womöglich der Ausstieg

Roger Benoit Formel-1-Experte

Dies ist ein Blick in die Zukunft. Die Formel 1 macht ab 2030 weltweit endlich wieder mehr Lärm. Mit einem 2,1-Liter-Turbo-V8. Ein Segen für alle echten Motorsportfans. Ein Fluch für die Hersteller und einige Teams? Die Frage ist berechtigt, da die FIA plant und vorschreibt, dass dann die sechs Motorenbauer mit nur noch zwei Teams unterwegs sein dürfen.

Dies dürfte jetzt schon bei den drei Kunden von Mercedes hinter den Kulissen die ersten Diskussionen auslösen. McLaren wurde 2025 mit der Mercedes-Power Weltmeister. Was das Werksteam nicht gerade erfreute, weil man ja die Partner nicht unbedingt vor sich sehen will. McLaren will ab 2030 sicher dabeibleiben. Aber was ist mit Williams, das 2026 trotz des Silberpfeil-Aggregates hinterherfährt? Im Gegensatz zu Alpine, das letztes Jahr mit Renault-Power WM-Schlusslicht war. Jetzt grüssen die Franzosen von WM-Rang 6 – ein toller Sprung nach vorne.

Bei Ferrari ist der Fall wohl klar: Man behält 2030 Haas als Ausbildungsteam. Cadillac, dem man jetzt helfend unter die Arme greift, kommt dann mit eigenem Motor von General Motors. Bei Red Bull schreibt man mit dem DM01 (für Dietrich Mateschitz) schon im ersten Jahr eine Erfolgsgeschichte. Und mit dem B-Team von Racing Bulls ist das zweite Team in Stein gemeisselt. Audi wird in seiner fünften Saison ein zusätzliches Team nehmen müssen. Aber wer hat dann Lust auf die Deutschen?

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Das Problem wird wohl Honda werden. Aston Martin hat mit dem Exklusivvertrag mit den Japanern (noch) ins Klo gegriffen. Wenn das Debakel weitergeht, könnte Honda zum fünften Mal in der Formel 1 aussteigen! Dann muss die FIA für 2030 sowieso ihre Pläne (höchstens zwei Teams pro Hersteller) ändern.