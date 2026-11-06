Kimi weltmeisterlich – Ärger um Brief aus Katar

Macht Schluss mit diesem Theater um das WM-Finale! Bis Dienstag müssen die FIA und die GP-Macher entscheiden: Katar/Abu Dhabi oder doch Imola? Ein Brief der Katari sorgt hier in São Paulo für Aufregung. Klarer Tagessieger: Kimi Antonelli.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Das mehrseitige Dokument mit den wichtigsten Verhaltensregeln bei einem militärischen Angriff wird vor allem die Piloten nicht begeistern. «Zur Not können Sie auch in die Toiletten flüchten oder in einem Tunnel», heisst es. Die sieben wichtigsten Regeln gibt es hier.

Noch ist es ruhig...

Aus Katar, wo die Formel 1 am 29. November zu Gast sein sollte, kamen vom Motorrad-Zirkus noch keine Schreckensmeldungen. Das Yamaha-Team hatte alle seine Autos und Mitarbeiter zurückgezogen.

Antonelli ehrt Senna

Das zweite Training spielte sich bei 24 Grad ebenfalls unter trockenem Himmel ab. Wann kommt der seit Tagen angesagte Regen? Vom Start weg gab Antonelli (20) fünf Tage nach seinem WM-Titel das Kommando an. Am Mittwoch wurde er von der Familie Senna eingeladen und durfte sogar in den Lotus von 1986 mit der Startnummer 12 klettern.

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Der Italiener ehrt sein grosses Idol nicht nur mit der Startnummer 12 im nächsten Jahr, sondern auch mit einem Senna-Spezialhelm für den 20. WM-Lauf hier in Interlagos. Und Antonelli will für den Rest der Saison «noch weitere Siege. Ich ruhe mich sicher nicht aus!»

Audi nur mit einem Auto

Bei Audi, das diesmal total in dunkelgrün antritt (auf Anweisung von Hauptsponsor Revolut), scheint das Hülkenberg-Auto ein echtes Problem zu haben. Im ersten Training blieb Freitagsfahrer Freddie Slater (18) nach sieben Runden stehen. Feierabend. Und slbst die lange Pause nutzte offenbar nicht, den Schaden zu beheben. Das Team gab nur zu, dass man den Schaden nicht reparieren kann – Letzter! Peinlich und ärgerlich. Da Lokalheld Bortoleto immer an den Top-Ten-Positionen kratzen konnte.

Ferrari knapp vor Bortoleto

Hinter dem unantastbaren Antonelli ging es lange nur um Hundertstelsekunden. Vorjahressieger Norris (McLaren) 0,006 vor Verstappen, der im Red Bull als Favorit für den Vizetitel gilt, und 0,020 vor Russell, der am Sonntag ab 18 Uhr MEZ (TV live) fünf Startplätze verliert. Der Brite muss den sechsten Motor einsetzen.

Die beiden Ferrari mit dem weiter frustrierten Hamilton und Neo-Papa Leclerc konnten nie ernsthaft um den Tagessieg auf der 4,309 km langen Berg- und Talstrecke mitreden. Bortoleto grüsste hinter den Roten als guter Achter.