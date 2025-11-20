DE
F1-Kalender 2025
Sorgt McLaren in Las Vegas für die Vorentscheidung?

In Las Vegas erfolgt der Auftakt in die letzten drei Rennen der laufenden F1-Saison. McLaren hatte dort zuletzt Mühe, könnte gleichzeitig jedoch einen riesigen Schritt in Richtung Fahrertitel machen. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.
Publiziert: 09:30 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Nach dem Sieg von Lando Norris beim GP von Brasilien scheint dessen erstmaliger Weltmeistertitel als sehr wahrscheinlich. Dennoch ist die Sache längst noch nicht in trockenen Tüchern. Und dieses Wochenende steht mit dem GP von Las Vegas ein Rennen an, mit dem McLaren in den bisherigen zwei Austragungen seine liebe Mühe hatte, insbesondere Norris. Die grosse Chance also für Verstappen? Gänzlich aufgegeben hat der Holländer wohl noch nicht, weiss jedoch auch, dass für den persönlich fünften WM-Titel in Serie sehr vieles für ihn laufen muss – und zwar ab sofort. Bedeutet: Um das Titelrennen nochmals richtig anzuheizen, bräuchte der Red-Bull-Pilot nicht nur einen Sieg, sondern im Idealfall auch einen Doppelnuller von McLaren.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)
185. OktoberSingapur, SingapurGeorge Russell (Gb)
1919. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)
2026. Oktober

Mexiko, Mexiko-Stadt

Lando Norris (Gb)
219. November

Brasilien, São Paulo

Lando Norris (Gb)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)
18. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)

8. November

Brasilien, São Paulo

Lando Norris (Gb)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

