Darum gehts
- Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
- Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
- Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025
Nach dem Sieg von Lando Norris beim GP von Brasilien scheint dessen erstmaliger Weltmeistertitel als sehr wahrscheinlich. Dennoch ist die Sache längst noch nicht in trockenen Tüchern. Und dieses Wochenende steht mit dem GP von Las Vegas ein Rennen an, mit dem McLaren in den bisherigen zwei Austragungen seine liebe Mühe hatte, insbesondere Norris. Die grosse Chance also für Verstappen? Gänzlich aufgegeben hat der Holländer wohl noch nicht, weiss jedoch auch, dass für den persönlich fünften WM-Titel in Serie sehr vieles für ihn laufen muss – und zwar ab sofort. Bedeutet: Um das Titelrennen nochmals richtig anzuheizen, bräuchte der Red-Bull-Pilot nicht nur einen Sieg, sondern im Idealfall auch einen Doppelnuller von McLaren.
Bevorstehende F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Uhrzeit (MEZ)
|22
|22. November
|Las Vegas, Las Vegas
|5 Uhr
|23
|30. November
|Katar, Lusail
|17 Uhr
|24
|7. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|14 Uhr
Vergangene F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2025
|1
|16. März
|Australien, Melbourne
|Lando Norris (Gb)
|2
|23. März
|China, Shanghai
|Oscar Piastri (Aus)
|3
|6. April
|Japan, Suzuka
|Max Verstappen (Ho)
|4
|13. April
|Bahrain, Sakhir
|Oscar Piastri (Aus)
|5
|20. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|Oscar Piastri (Aus)
|6
|4. Mai
|Miami, Miami
|Oscar Piastri (Aus)
|7
|18. Mai
|Emilia-Romagna, Imola
|Max Verstappen (Ho)
|8
|25. Mai
|Monaco, Monte-Carlo
|Lando Norris (Gb)
|9
|1. Juni
|Spanien, Barcelona
|Oscar Piastri (Aus)
|10
|15. Juni
|Montreal, Kanada
|George Russell (Gb)
|11
|29. Juni
|Österreich, Spielberg
|Lando Norris (Gb)
|12
|6. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Lando Norris (Gb)
|13
|27. Juli
|Belgien, Spa
|Oscar Piastri (Aus)
|14
|3. August
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (Gb)
|15
|31. August
|Niederlande, Zandvoort
|Oscar Piastri (Aus)
|16
|7. September
|Italien, Monza
|Max Verstappen (Ho)
|17
|21. September
Aserbaidschan, Baku
|Max Verstappen (Ho)
|18
|5. Oktober
|Singapur, Singapur
|George Russell (Gb)
|19
|19. Oktober
|USA, Austin
|Max Verstappen (Ho)
|20
|26. Oktober
Mexiko, Mexiko-Stadt
|Lando Norris (Gb)
|21
|9. November
Brasilien, São Paulo
Lando Norris (Gb)
Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick
Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.
Bevorstehende Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Uhrzeit (MEZ)
|29. November
|Katar, Lusail
|15 Uhr
Vergangene Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Sieger 2025
|22. März
|China, Shanghai
|Lewis Hamilton (Gb)
|3. Mai
|Miami, Miami
|Lando Norris (Gb)
|26. Juli
|Belgien, Spa
|Max Verstappen (Ho)
|18. Oktober
|USA, Austin
|Max Verstappen (Ho)
8. November
Brasilien, São Paulo
Lando Norris (Gb)
F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse
Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.
Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.
Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.