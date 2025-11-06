DE
Der Grosse Preis von Brasilien macht seinem Namen mit Rennen und Sprint alle Ehre. Statt 25 gibts dieses Wochenende gleich 33 Punkte zu holen, die für den Titelkampf entscheidend sein könnten. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Anhören
Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Mit nur noch vier ausstehenden Rennen und zwei Sprints ist der Schlussspurt der diesjährigen F1-Saison definitiv lanciert. Und dank des wiedererstarkten Verstappens wackelt der lange als sicher gegoltene Doppel-Triumph von McLaren in Konstrukteurs- und Fahrerwertung plötzlich gehörig. Beim letzten Sprintwochenende in Austin Mitte Oktober zeigte der Holländer eine perfekte Leistung und holte sich sowohl im Kurzrennen vom Samstag als auch im GP einen Tag später den Sieg. Will er weiter vom fünften Titel in Serie träumen, muss er dieses Kunststück wohl auch dieses Wochenende auf dem Asphalt in Brasilien vollbringen.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
219. NovemberBrasilien, São Paulo18 Uhr
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)
185. OktoberSingapur, SingapurGeorge Russell (Gb)
1919. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)
2026. Oktober

Mexiko, Mexiko-Stadt

Lando Norris (Gb)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an. 

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
8. NovemberBrasilien, São Paulo19.30 Uhr
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)
18. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

