Der Grosse Preis von Brasilien macht seinem Namen mit Rennen und Sprint alle Ehre. Statt 25 gibts dieses Wochenende gleich 33 Punkte zu holen, die für den Titelkampf entscheidend sein könnten. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.

Macht Verstappen in Brasilien weiter Boden auf McLaren gut?

1/5 In Brasilien sind dieses Wochenende dank Sprint am Samstag 33 Punkte möglich. Foto: Getty Images

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Mit nur noch vier ausstehenden Rennen und zwei Sprints ist der Schlussspurt der diesjährigen F1-Saison definitiv lanciert. Und dank des wiedererstarkten Verstappens wackelt der lange als sicher gegoltene Doppel-Triumph von McLaren in Konstrukteurs- und Fahrerwertung plötzlich gehörig. Beim letzten Sprintwochenende in Austin Mitte Oktober zeigte der Holländer eine perfekte Leistung und holte sich sowohl im Kurzrennen vom Samstag als auch im GP einen Tag später den Sieg. Will er weiter vom fünften Titel in Serie träumen, muss er dieses Kunststück wohl auch dieses Wochenende auf dem Asphalt in Brasilien vollbringen.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 21 9. November Brasilien, São Paulo 18 Uhr 22 22. November Las Vegas, Las Vegas 5 Uhr 23 30. November Katar, Lusail 17 Uhr 24 7. Dezember VAE, Abu Dhabi 14 Uhr

Vergangene F1-Rennen

Runde Datum GP von Sieger 2025 1 16. März Australien, Melbourne Lando Norris (Gb) 2 23. März China, Shanghai Oscar Piastri (Aus) 3 6. April Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 4 13. April Bahrain, Sakhir Oscar Piastri (Aus) 5 20. April Saudi-Arabien, Jeddah Oscar Piastri (Aus) 6 4. Mai Miami, Miami Oscar Piastri (Aus) 7 18. Mai Emilia-Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 8 25. Mai Monaco, Monte-Carlo Lando Norris (Gb) 9 1. Juni Spanien, Barcelona Oscar Piastri (Aus) 10 15. Juni Montreal, Kanada George Russell (Gb) 11 29. Juni Österreich, Spielberg Lando Norris (Gb) 12 6. Juli Grossbritannien, Silverstone Lando Norris (Gb) 13 27. Juli Belgien, Spa Oscar Piastri (Aus) 14 3. August Ungarn, Hungaroring Lando Norris (Gb) 15 31. August Niederlande, Zandvoort Oscar Piastri (Aus) 16 7. September Italien, Monza Max Verstappen (Ho) 17 21. September Aserbaidschan, Baku Max Verstappen (Ho) 18 5. Oktober Singapur, Singapur George Russell (Gb) 19 19. Oktober USA, Austin Max Verstappen (Ho) 20 26. Oktober Mexiko, Mexiko-Stadt Lando Norris (Gb)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) 8. November Brasilien, São Paulo 19.30 Uhr 29. November Katar, Lusail 15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Sieger 2025 22. März China, Shanghai Lewis Hamilton (Gb) 3. Mai Miami, Miami Lando Norris (Gb) 26. Juli Belgien, Spa Max Verstappen (Ho) 18. Oktober USA, Austin Max Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.