F1-Kalender 2025
Krönt sich Norris in Katar zum König?

Nach dem ereignisreichen Rennen von letzter Woche in Las Vegas bietet sich Lando Norris in Katar die Möglichkeit, dank Sprint und GP zum Weltmeistertitel zu rasen. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
1/4
In Katar kommts womöglich zur Titelentscheidung in der Formel 1.
Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Hätte letzte Woche eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen können, kann Leader Norris den Sack in Katar nun endgültig zumachen. Im Sprint vom Samstag wird zwar noch nichts entschieden. Wird er im Kurzrennen jedoch mindestens Siebter und beendet den GP vom Sonntag auf dem 1. Rang, kann ihm niemand mehr die Krone klauen. Aus Sicht des Verfolgerduos Piastri und Verstappen hat sich indes nichts verändert. Die beiden brauchen jeden Punkt, den sie holen können, um Norris doch noch zu stürzen. Alles angerichtet also für ein weiteres packendes F1-Wochenende.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)
185. OktoberSingapur, SingapurGeorge Russell (Gb)
1919. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)
2026. Oktober

Mexiko, Mexiko-Stadt

Lando Norris (Gb)
219. November

Brasilien, São Paulo

Lando Norris (Gb)

2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas

Max Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)
18. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)

8. November

Brasilien, São Paulo

Lando Norris (Gb)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

