Der Super-Oktober mit gleich drei Grand Prix endet in Mexiko, wo es nach dem Sprintwochenende in Austin höchstens 25 Punkte zu holen gibt. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.

In Mexiko steht der nächste Kampf zwischen Verstappen und McLaren an

Nach der Sprintaction der letzten Woche gibts in Mexiko «nur» 25 Punkte zu holen.

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Langsam aber sicher biegt die F1-Saison 2025 auf die Zielgerade ein. Mit noch fünf ausstehenden Rennen und zwei Sprints gibts zwar noch 141 Punkte zu holen, doch umfasst der Kampf um die WM nur noch drei Piloten. Nach seinem perfekten Wochenende in Austin fährt Max Verstappen weiter auf der Überholspur und setzt die beiden vor ihm liegenden Norris und Piastri gehörig unter Druck. Will McLaren nach dem Konstrukteurstitel auch über den Fahrertitel jubeln, müssen noch einige Punkte eingefahren werden. Kommenden Sonntag ab 21 Uhr gibts die nächsten 25 zu holen.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 20 26. Oktober Mexiko, Mexiko-Stadt 21 Uhr 21 9. November Brasilien, São Paulo 18 Uhr 22 22. November Las Vegas, Las Vegas 5 Uhr 23 30. November Katar, Lusail 17 Uhr 24 7. Dezember VAE, Abu Dhabi 14 Uhr

Vergangene F1-Rennen

Runde Datum GP von Sieger 2025 1 16. März Australien, Melbourne Lando Norris (Gb) 2 23. März China, Shanghai Oscar Piastri (Aus) 3 6. April Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 4 13. April Bahrain, Sakhir Oscar Piastri (Aus) 5 20. April Saudi-Arabien, Jeddah Oscar Piastri (Aus) 6 4. Mai Miami, Miami Oscar Piastri (Aus) 7 18. Mai Emilia-Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 8 25. Mai Monaco, Monte-Carlo Lando Norris (Gb) 9 1. Juni Spanien, Barcelona Oscar Piastri (Aus) 10 15. Juni Montreal, Kanada George Russell (Gb) 11 29. Juni Österreich, Spielberg Lando Norris (Gb) 12 6. Juli Grossbritannien, Silverstone Lando Norris (Gb) 13 27. Juli Belgien, Spa Oscar Piastri (Aus) 14 3. August Ungarn, Hungaroring Lando Norris (Gb) 15 31. August Niederlande, Zandvoort Oscar Piastri (Aus) 16 7. September Italien, Monza Max Verstappen (Ho) 17 21. September Aserbaidschan, Baku Max Verstappen (Ho) 18 5. Oktober Singapur, Singapur George Russell (Gb) 19 19. Oktober USA, Austin Max Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) 8. November Brasilien, São Paulo 19.30 Uhr 29. November Katar, Lusail 15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Sieger 2025 22. März China, Shanghai Lewis Hamilton (Gb) 3. Mai Miami, Miami Lando Norris (Gb) 26. Juli Belgien, Spa Max Verstappen (Ho) 18. Oktober USA, Austin Max Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.