- Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
- Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
- Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025
Langsam aber sicher biegt die F1-Saison 2025 auf die Zielgerade ein. Mit noch fünf ausstehenden Rennen und zwei Sprints gibts zwar noch 141 Punkte zu holen, doch umfasst der Kampf um die WM nur noch drei Piloten. Nach seinem perfekten Wochenende in Austin fährt Max Verstappen weiter auf der Überholspur und setzt die beiden vor ihm liegenden Norris und Piastri gehörig unter Druck. Will McLaren nach dem Konstrukteurstitel auch über den Fahrertitel jubeln, müssen noch einige Punkte eingefahren werden. Kommenden Sonntag ab 21 Uhr gibts die nächsten 25 zu holen.
Bevorstehende F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Uhrzeit (MEZ)
|20
|26. Oktober
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|21 Uhr
|21
|9. November
|Brasilien, São Paulo
|18 Uhr
|22
|22. November
|Las Vegas, Las Vegas
|5 Uhr
|23
|30. November
|Katar, Lusail
|17 Uhr
|24
|7. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|14 Uhr
Vergangene F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2025
|1
|16. März
|Australien, Melbourne
|Lando Norris (Gb)
|2
|23. März
|China, Shanghai
|Oscar Piastri (Aus)
|3
|6. April
|Japan, Suzuka
|Max Verstappen (Ho)
|4
|13. April
|Bahrain, Sakhir
|Oscar Piastri (Aus)
|5
|20. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|Oscar Piastri (Aus)
|6
|4. Mai
|Miami, Miami
|Oscar Piastri (Aus)
|7
|18. Mai
|Emilia-Romagna, Imola
|Max Verstappen (Ho)
|8
|25. Mai
|Monaco, Monte-Carlo
|Lando Norris (Gb)
|9
|1. Juni
|Spanien, Barcelona
|Oscar Piastri (Aus)
|10
|15. Juni
|Montreal, Kanada
|George Russell (Gb)
|11
|29. Juni
|Österreich, Spielberg
|Lando Norris (Gb)
|12
|6. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Lando Norris (Gb)
|13
|27. Juli
|Belgien, Spa
|Oscar Piastri (Aus)
|14
|3. August
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (Gb)
|15
|31. August
|Niederlande, Zandvoort
|Oscar Piastri (Aus)
|16
|7. September
|Italien, Monza
|Max Verstappen (Ho)
|17
|21. September
Aserbaidschan, Baku
|Max Verstappen (Ho)
|18
|5. Oktober
|Singapur, Singapur
|George Russell (Gb)
|19
|19. Oktober
|USA, Austin
|Max Verstappen (Ho)
Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick
Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.
Bevorstehende Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Uhrzeit (MEZ)
|8. November
|Brasilien, São Paulo
|19.30 Uhr
|29. November
|Katar, Lusail
|15 Uhr
Vergangene Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Sieger 2025
|22. März
|China, Shanghai
|Lewis Hamilton (Gb)
|3. Mai
|Miami, Miami
|Lando Norris (Gb)
|26. Juli
|Belgien, Spa
|Max Verstappen (Ho)
|18. Oktober
|USA, Austin
|Max Verstappen (Ho)
F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse
Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.
Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.
Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.