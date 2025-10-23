DE
F1-Kalender 2025
In Mexiko steht der nächste Kampf zwischen Verstappen und McLaren an

Der Super-Oktober mit gleich drei Grand Prix endet in Mexiko, wo es nach dem Sprintwochenende in Austin höchstens 25 Punkte zu holen gibt. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.
1/5
Nach der Sprintaction der letzten Woche gibts in Mexiko «nur» 25 Punkte zu holen.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Langsam aber sicher biegt die F1-Saison 2025 auf die Zielgerade ein. Mit noch fünf ausstehenden Rennen und zwei Sprints gibts zwar noch 141 Punkte zu holen, doch umfasst der Kampf um die WM nur noch drei Piloten. Nach seinem perfekten Wochenende in Austin fährt Max Verstappen weiter auf der Überholspur und setzt die beiden vor ihm liegenden Norris und Piastri gehörig unter Druck. Will McLaren nach dem Konstrukteurstitel auch über den Fahrertitel jubeln, müssen noch einige Punkte eingefahren werden. Kommenden Sonntag ab 21 Uhr gibts die nächsten 25 zu holen.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
2026. OktoberMexiko, Mexiko-Stadt21 Uhr
219. NovemberBrasilien, São Paulo18 Uhr
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)
185. OktoberSingapur, SingapurGeorge Russell (Gb)
1919. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an. 

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
8. NovemberBrasilien, São Paulo19.30 Uhr
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)
18. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

