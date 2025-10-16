DE
F1-Kalender 2025
Der Circuit of The Americas bittet zum nächsten Tanz

Der Super-Oktober mit gleich drei Grand Prix findet in Austin seine Fortsetzung. Auf dem Circuit of The Americas gibts dank Sprint zudem mehr Punkte als üblich zu holen. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.
Publiziert: 08:45 Uhr
|
Aktualisiert: 08:56 Uhr
1/5
Dieses Wochenende gastiert die F1 in Austin, wo nebst dem GP vom Sonntag bereits im Sprint vom Samstag um Punkte gefahren wird.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Unterdessen ist es bereits drei Rennen her, seit McLaren zuletzt über einen Grand-Prix-Sieg jubeln konnte. Drei Rennen, in denen Verstappen zweimal ganz oben auf dem Podest stand und sich zuletzt in Singapur hinter Sieger Russell den zweiten Platz sicherte und dadurch zum dritten Mal in Folge Punkte auf das Papaya-Duo gutmachte. In Austin landete der Holländer letztes Jahr zwar «nur» auf Rang 3, klassierte sich allerdings auch damals vor den beiden McLarens. Mit dem Sprint am Samstag gibts zudem zusätzliche Zähler, wodurch der Holländer noch näher kommen könnte. Bei Vorjahressieger Leclerc macht sich indes keine Hoffnung auf den ersten Ferrari-Sieg der Saison breit.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
1919. OktoberUSA, Austin21 Uhr
2026. OktoberMexiko, Mexiko-Stadt21 Uhr
219. NovemberBrasilien, São Paulo18 Uhr
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)
185. OktoberSingapur, SingapurGeorge Russell (Gb)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an. 

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
18. OktoberUSA, Austin19 Uhr
8. NovemberBrasilien, São Paulo19.30 Uhr
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

