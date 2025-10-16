Der Super-Oktober mit gleich drei Grand Prix findet in Austin seine Fortsetzung. Auf dem Circuit of The Americas gibts dank Sprint zudem mehr Punkte als üblich zu holen. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Unterdessen ist es bereits drei Rennen her, seit McLaren zuletzt über einen Grand-Prix-Sieg jubeln konnte. Drei Rennen, in denen Verstappen zweimal ganz oben auf dem Podest stand und sich zuletzt in Singapur hinter Sieger Russell den zweiten Platz sicherte und dadurch zum dritten Mal in Folge Punkte auf das Papaya-Duo gutmachte. In Austin landete der Holländer letztes Jahr zwar «nur» auf Rang 3, klassierte sich allerdings auch damals vor den beiden McLarens. Mit dem Sprint am Samstag gibts zudem zusätzliche Zähler, wodurch der Holländer noch näher kommen könnte. Bei Vorjahressieger Leclerc macht sich indes keine Hoffnung auf den ersten Ferrari-Sieg der Saison breit.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 19 19. Oktober USA, Austin 21 Uhr 20 26. Oktober Mexiko, Mexiko-Stadt 21 Uhr 21 9. November Brasilien, São Paulo 18 Uhr 22 22. November Las Vegas, Las Vegas 5 Uhr 23 30. November Katar, Lusail 17 Uhr 24 7. Dezember VAE, Abu Dhabi 14 Uhr

Vergangene F1-Rennen

Runde Datum GP von Sieger 2025 1 16. März Australien, Melbourne Lando Norris (Gb) 2 23. März China, Shanghai Oscar Piastri (Aus) 3 6. April Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 4 13. April Bahrain, Sakhir Oscar Piastri (Aus) 5 20. April Saudi-Arabien, Jeddah Oscar Piastri (Aus) 6 4. Mai Miami, Miami Oscar Piastri (Aus) 7 18. Mai Emilia-Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 8 25. Mai Monaco, Monte-Carlo Lando Norris (Gb) 9 1. Juni Spanien, Barcelona Oscar Piastri (Aus) 10 15. Juni Montreal, Kanada George Russell (Gb) 11 29. Juni Österreich, Spielberg Lando Norris (Gb) 12 6. Juli Grossbritannien, Silverstone Lando Norris (Gb) 13 27. Juli Belgien, Spa Oscar Piastri (Aus) 14 3. August Ungarn, Hungaroring Lando Norris (Gb) 15 31. August Niederlande, Zandvoort Oscar Piastri (Aus) 16 7. September Italien, Monza Max Verstappen (Ho) 17 21. September Aserbaidschan, Baku Max Verstappen (Ho) 18 5. Oktober Singapur, Singapur George Russell (Gb)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) 18. Oktober USA, Austin 19 Uhr 8. November Brasilien, São Paulo 19.30 Uhr 29. November Katar, Lusail 15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Sieger 2025 22. März China, Shanghai Lewis Hamilton (Gb) 3. Mai Miami, Miami Lando Norris (Gb) 26. Juli Belgien, Spa Max Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.