Ein rennfreies Wochenende bedeutet im Rennzirkus keine Ruhe. Und es stellt sich eine brennende Frage: Wer ist 2025 der beste Rookie? Sag uns deine Meinung in der Umfrage!

1/8 Gabriel Bortoleto (l.) und Isack Hadjar wissen in ihrem ersten Formel-1-Jahr sogleich zu überzeugen. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Formel 1 vor Austin mit GP und Sprint (17. bis 19. Oktober). Bei Ferrari und McLaren brennt der Baum. Die Italo-Medien greifen sogar Chef Vasseur an, bringen Horner ins Spiel. Auch Leclerc ist unzufrieden.

Bei den Briten macht WM-Leader Piastri Lärm, fühlt sich benachteiligt, spricht für 2027 vom McLaren-Abgang. Nur bei Mercedes ist Ruhe, nachdem Boss Wolff nach dem GP-Sieg von Russell in Singapur bei Sky Deutschland beide Fahrer offiziell bestätigt hat: «Die Details werden wir bald ausräumen.»

Welcher Rookie wird zuerst Weltmeister?

Mitten im Titelrennen steht eine Frage im Brennpunkt: Wer ist der beste Rookie 2025? Es sind drei Fahrer, die für die nahe Zukunft auf vielen Wunschlisten stehen – und alle ein realistisches Ziel haben: WM-Titel. Mit 88 Punkten aus 18 WM-Rennen steht Kimi Antonelli (19) auf dem siebten Platz. Fast unheimlich ist die Punkte-Bilanz des Italieners im Mercedes. Bei den neun Europa-Einsätzen holte er nur drei Zähler (9. Monza, 10. Budapest). Bei den neun Übersee-Auftritten waren es 85 – mit dem ersten Podestplatz in Kanada! Und zwei schnellsten Rennrunden.

Mit Isack Hadjar (21) hält Red Bull die Zukunft in den Händen. Aber noch fährt der Franzose fürs B-Team von Racing Bulls. «Wir können ihn wohl nicht halten», sagt CEO Peter Bayer. Hadjars dritter Platz in Zandvoort war der Höhepunkt des WM-Neunten mit 39 Punkten. Erinnern Sie sich: Seine GP-Premiere in Melbourne schmiss er auf der Aufwärmrunde in die Mauer und weinte bitterliche Tränen. Seine vier 11. Plätze gehören in die Kategorie Pech.

Am Dienstag wird der dritte Anwärter erst 21 Jahre alt: Gabriel Bortoleto. Mit dem Sauber hat er nur mittelmässiges Material, zeigt aber Teamkollege Hülkenberg, wie hoch der Hammer hängt und führt im Trainingsduell mit 11:7. Mit 18 Punkten wurde der stets freundliche Brasilianer fast zu schlecht bedient. Höhepunkte waren sein 6. Rang in Ungarn und sein 7. Startplatz in Monza. Ferrari hat für 2027 längst ein Auge auf den Formel-2-Meister 2024 (vor Hadjar) geworfen. Audi muss ihm nächstes Jahr ein gutes Auto hinstellen, sonst ist er bald weg! Wer ist nun der beste Rookie 2025? Teile uns deine Meinung in der Abstimmung mit!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ferrari vor Titel in Boxenstopp-WM

Nach McLaren in Singapur kann am Sonntag in Texas noch ein Team den WM-Titel feiern: Ferrari! Die Roten sind in der Boxenstopp-WM (wo wie in der normalen WM gepunktet wird) kaum mehr einzuholen. Die Roten hatten 2015 die erste Gummi-WM gewonnen. Dann: Williams (2016), Mercedes (2017) und siebenmal Red Bull (2018 bis 2024).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos