Das Rennprogramm zum GP von Saudi-Arabien

Tag Kategorie Zeit Freitag, 18. April 1. Freies Training 15.30 Uhr Freitag, 18. April 2. Freies Training 19.00 Uhr Samstag, 19. April 3. Freies Training 15.30 Uhr Samstag, 19. April Qualifying 19.00 Uhr Sonntag, 20. April Rennen 19.00 Uhr

Während sich vor der Saison alle die Frage stellten, ob Lando Norris tatsächlich Max Verstappen vom Thron stossen kann, gilt nun plötzlich ein anderer Fahrer als heisser Anwärter auf den WM-Titel 2025: Oscar Piastri. Der Australier fuhr vergangene Woche beim GP von Bahrain seinen bereits zweiten Saisonsieg ein und liegt vor dem Rennen in Dschidda mit nur drei Punkten Rückstand auf Norris auf dem 2. Rang. Verstappen auf dem dritten Platz fehlen fünf Zähler auf Piastri, Russell liegt sechs hinter dem Holländer.

Bevor die Formel 1 am letzten April-Wochenende eine Pause einlegt, könnte es diesen Sonntag beim GP von Saudi-Arabien also zum ersten Mal in dieser Saison zu einem Leaderwechsel in der Fahrerwertung kommen. Auf dem Jeddah Corniche Circuit möchte zudem Lewis Hamilton Ferrari-Geschichte schreiben und Sauber die Rote Laterne wieder an Alpine abgeben. Die Quali sowie das Rennen gibts live auf Blick.