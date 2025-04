Rangliste F1 Oscar Piastri sorgt für McLaren-Dreifachführung

Nach Verstappens Sieg beim GP von Japan stand Norris in Bahrain unter Druck. Den Sieg schnappte sich jedoch Piastri, der damit für eine McLaren-Doppelführung in der Fahrerwertung sorgt. Gleichzeitig sind die Papayas auch in der Konstrukteurswertung voll auf Kurs.

Publiziert: 13.04.2025 um 19:00 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten