Nach sechs Rennen in Australien, Asien und Nordamerika ist die Formel 1 endlich in Europa angekommen. Und mit dem GP von Imola steht gleich ein wahrer Klassiker an. Gute Nachricht für Schweizer Fans: Die Startzeiten passen perfekt ins Wochenendprogramm.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Imola 2025

Kategorie Datum Uhrzeit 1. Freies Training 16.05. 13:30 2. Freies Training 16.05. 17:00 3. Freies Training 17.05. 12:30 Qualifying 17.05. 16:00 Rennen 18.05. 15:00

Endlich. Die Formel 1 macht nach sechs Rennen verteilt auf die halbe Welt zum ersten Mal Halt in Europa. Und das gleich mit einem absoluten Klassiker. In Imola, aufgrund des schwarzen Wochenendes von 1994 mit den Tragödien um Ayrton Senna und Roland Ratzenberger eine ganz besondere Strecke, sehnen sich die leidenden Ferrari-Fans nach dem ersten Saisonsieg. Aufgrund der aktuellen Form der Scuderia scheint dies jedoch nicht sonderlich wahrscheinlich. Zumal McLaren derzeit in einer eigenen Liga fährt und sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung alles im Griff hat. Das Qualifying und das Rennen gibts live auf Blick.