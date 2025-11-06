DE
FR
Abonnieren

Sprint-Action in Südamerika
Das komplette Programm zum F1-GP von Brasilien mit allen Startzeiten

Lando Norris reist als neuer WM-Leader nach Brasilien, wo es dieses Wochenende durch das Sprintrennen vom Samstag gleich 33 Punkte zu holen gibt. Alle Startzeiten von Trainings, Sprint, Qualifying und GP.
Publiziert: vor 59 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Foto: Blick Visuals
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Brasilien

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 7. November1. freies Training15.30 Uhr
Freitag, 7. NovemberSprint Qualifying19.30 Uhr
Samstag, 8. NovemberSprintrennen15 Uhr
Samstag, 8. NovemberQualifying19 Uhr
Sonntag, 9. NovemberRennen18 Uhr

Trotz monatelanger Dominanz von McLaren liefert die F1 mittlerweile wieder enorme Spannung und ein weitgehend offenes Titelrennen. Seit Mexiko heisst der WM-Leader nicht mehr Oscar Piastri, sondern Lando Norris. Und dennoch dreht sich die heisse Frage um einen anderen Fahrer: Schafft Max Verstappen tatsächlich das XXL-Comeback und gewinnt Ende Saison seinen fünften Titel in Serie?

In den sechs verbliebenen Rennen in dieser Saison (vier GP, zwei Sprints) gibts einerseits genügend Zähler für den Red-Bull-Piloten, um den momentanen Rückstand von 36 Punkten auf Leader Norris aufzuholen. Andererseits kann er Stand jetzt nicht aus eigener Kraft Weltmeister werden. Selbst wenn Verstappen alles gewinnt und Norris immer Zweiter wird, würde er die Saison hinter dem Briten beenden.

Mehr F1
Warum der Däne in Schweizer Rennsimulatoren-Firma investiert
Mit Video
Ex-Formel-1-Ass Magnussen
Warum der Däne in Schweizer Firma investiert
Warum Papa Verstappen das WM-Finale verpassen wird
Er geht selbst auf die Strecke
Warum Papa Verstappen das WM-Finale verpassen wird
Sauber in Brasilien: Regen, Chaos und das Wunder 2019
Wird Hinwil den 9. Rang los?
Sauber in Brasilien: Regen, Chaos und das Wunder 2019
Mit dem Schlussspurt von 2024 würde Norris heuer Weltmeister
F1-Inside
Spielerei vor den letzten GPs
Mit dem Schlussspurt von 2024 würde Norris heuer Weltmeister

Mit dem Sprint am Samstag gibts dieses Wochenende 33 statt der gewohnten 25 Punkte zu holen. Wandern diese auf das Konto von Verstappen, könnte er die Lücke zum McLaren-Duo weiter schliessen – und den Titelkampf gehörig anheizen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen