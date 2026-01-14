DE
Launchtermine und Tests
Der F1-Fahrplan bis zum Saisonstart in Australien

Derzeit befindet sich die Formel 1 in der Winterpause. Der Countdown zur neuen Saison läuft jedoch bereits und sieht bis zum Auftakt in Australien Wagenpräsentationen aller Rennställe und drei Pre-Season-Tests vor. Den Auftakt macht Red Bull diesen Donnerstag.
Darum gehts

  • Red Bull enthüllt am 15. Januar neue Lackierung und Motor
  • Cadillac zeigt F1-Design beim Super Bowl, Kosten: 8 Millionen US-Dollar
  • Erster Pre-Season-Test in Barcelona vom 26.–30. Januar 2026
Noch heulen die Motoren in der Formel 1 nur im Rahmen von Fire-Ups, wie zuletzt bei Audi. Doch bereits Ende Januar finden in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit die ersten Tests der Pre-Season statt. Bis dahin werden einige Teams ihre neuen Autos inklusive Lackierung bereits präsentiert haben, andere folgen bis zum Saisonstart in Australien anfangs März.

DatumEvent
15. JanuarPräsentation Lackierung Red Bull und Racing Bulls
19. JanuarPräsentation Lackierung Haas
20. JanuarPräsentation Lackierung Audi
22. JanuarTeilpräsentation Lackierung Mercedes
23. JanuarPräsentation Lackierung Alpine
23. JanuarPräsentation Lackierung Ferrari
26.–30. Januar1. Pre-Season Test in Barcelona (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
2. FebruarPräsentation Lackierung Mercedes
3. FebruarPräsentation Lackierung Williams
8. FebruarPräsentation Lackierung Cadillac
9. FebruarPräsentation Lackierung Aston Martin
9. FebruarPräsentation Lackierung McLaren
11.–13. Februar2. Pre-Season Test in Bahrain
18.–20. Februar3. Pre-Season Test in Bahrain
6.–8. MärzGP von Australien

Red Bulls schüren Vorfreude bereits diesen Donnerstag

Bis zum ersten GP 2026 müssen sich Fans und Fahrer noch einige Wochen gedulden. Am 8. März startet der schnellste Kreisverkehr der Welt in seine 76. Saison und könnte aufgrund des neuen Reglements für unerwartete Sieger sorgen. Ab Donnerstag zeigt sich, in welchen Boliden diese Platz nehmen werden.

Die beiden Bullen-Rennställe enthüllen am 15. Januar als erstes F1-Team ihre Lackierung für die Saison 2026 und läuten damit eine neue Ära ein. Der Rennstall geht neu mit einem eigenen Motor an den Start, der zusammen mit Ford entwickelt wird. Auf die Präsentation der beiden Energy-Drink-Teams folgen alle paar Tage weitere Rennställe, die die Hüllen fallenlassen und ihr neues Design zeigen.

Cadillacs Präsentation ganz im Stile der USA

Während Red Bull zu Ehren ihres neuen Partners fürs Antriebssystem den Ford-Hauptsitz in Detroit als Austragungsort wählte, präsentiert sich auch ein anderes Team in den USA der Öffentlichkeit – zum ersten Mal überhaupt. Newcomer Cadillac lässt sich die Enthüllung seiner Lackierung eine hübsche Stange Geld kosten und wählte eine der grössten Sportbühnen der Welt.

So wird der F1-Bolide zwar nur digital gezeigt, dafür in Form eines Werbespots beim Super Bowl. Das Saisonfinale der NFL findet am 8. Februar statt und wird jährlich von rund 200 Millionen Zuschauern verteilt auf der ganzen Welt verfolgt. Schätzungen zufolge kostet der 30-sekündige Clip rund acht Millionen US-Dollar.

Weltmeister Lando Norris und McLaren folgen einen Tag später und sind mit Aston Martin die letzten beiden Teams, die sich im neuen Gewand präsentieren. Vom 11. bis 13. Februar stehen in Bahrain die öffentlichen Pre-Season-Tests auf dem Programm, ehe drei Wochen später mit dem GP von Australien die neue Saison eröffnet wird.

