Der Fall Verstappen ist nach dem schnellen Aus in Monte-Carlo nicht einfacher geworden. «So ein Pech. Die Fans wurden leider um ein Super-Duell der beiden besten Fahrer betrogen», sagte der Verstappen-Entdecker Helmut Marko (83) zu Blick.

So lange kann Verstappen mit seiner Zukunft spielen

So lange kann Verstappen mit seiner Zukunft spielen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Max Verstappen hat spezielle Klauseln in seinem Vertrag

Der vierfache Formel-1-Weltmeister könnte bei Mercedes landen

Holländer feierte vor 10 Jahren in Barcelona seinen ersten F1-Sieg

Roger Benoit aus Barcelona

Ja, was wäre passiert, wenn der Antriebsstrang den Holländer aus der ersten Reihe nicht gestoppt hätte. Marko: «Das wissen wir leider alle nicht. Aber Hut ab vor Kimi Antonelli. Was der momentan fehlerlos zeigt, ist die hohe Schule der Formel 1.»

Was ist Red Bull ohne Verstappen?

Bei Red Bull muss man sich nun ernsthaft um die Zukunft des vierfachen Weltmeisters Gedanken machen. Obwohl der 71-fache GP-Sieger einen Vertrag bis Ende 2028 besitzt, hat er sich natürlich verschiedene Ausstiegsklauseln und Optionen gesichert.

Bis zur Sommerpause (Ungarn, noch fünf Rennen) kann er für 2027 eine Option ziehen. Aber der Verstappen-Clan ist clever: Erst im Oktober (nach weiteren vier Rennen) muss er den Bullen endgültig Bescheid geben. Glaubt er noch an den 5. Titel mit den Bullen?

Verstappen hat 113 Punkte Rückstand

Nach Monaco hat Max jetzt bereits 113 Punkte Rückstand auf WM-Leader Antonelli (Mercedes). Nun, vor einem Jahr waren es 104 auf den damaligen WM-Führenden Oscar Piastri. Am Ende fehlten Verstappen gegen Norris noch zwei Punkte zum Titel.

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Aber kann Verstappen auch 2026 eine solche Aufholjagd starten? Kaum. Der neue (eigene) Motor gehört zu den besten, aber der Red Bull hat Probleme mit der Zuverlässigkeit.

Hat er Lust auf Mercedes?

Was tun? Die Türe bei Mercedes ist immer offen. Aber könnte Teamchef Toto Wolff (nach Hamilton – Rosberg) ein weiteres Kracher-Duell nervlich durchstehen?

Eins ist klar: Wenn Verstappen bei den Silberpfeilen fahren will, dann ist Russell weg. Ja, so brutal ist das Geschäft.

Erster Sieg vor zehn Jahren

Verstappen verdankt seinen ersten Sieg (bei der Premiere im Red Bull) ausgerechnet Mercedes. Denn 2016 schossen sich Rosberg und Hamilton hier in Barcelona kurz nach dem Start aus der ersten Reihe von der Strecke – Max nahm das Geschenk dankend an.

Wann krachen Antonelli und Russell (nervlich fast schon am Ende) zusammen? Der Brite fährt am Sonntag seinen 100. Grand Prix für Mercedes. 2020 durfte der Williams-Pilot in Bahrain Corona-Opfer Lewis Hamilton im Werksteam ersetzen und holte hinter Bottas den zweiten Startplatz. Und er hätte wohl ohne Reifenprobleme und Fehler an den Boxen sogar gewonnen. So blieb nur Position neun.

Der Rekord von Lewis und Senna

Für Barcelona, die beliebteste Teststrecke seit über 20 Jahren, ist es beim GP von Katalonien (der GP von Spanien steigt im September in Madrid) vorerst ein Abschied nach 34 Jahren. Dann werden sich Spa und Barcelona jährlich mit einem WM-Lauf abwechseln.

Hamilton, jetzt WM-Zweiter auf Ferrari, sorgte in Barcelona mit fünf Siegen in Serie (2017 bis 2021) für eine Bestmarke, die vorher Ayrton Senna in Monaco (1989 bis 1993) allein für sich beanspruchen konnte.

PS: Am Mittwoch ist der Papst in Barcelona. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Zum Glück ist die Rennstrecke in Montmelo 15 Kilometer entfernt.