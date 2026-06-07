Audi hat das bisher verrückteste Rennen seiner kurzen Formel-1-Karriere erlebt. Die Deutschen feierten um 17.27 Uhr schon zwei weitere WM-Punkte – diesmal von Nico Hülkenberg. Aber die Freude dauerte knapp zwei Minuten.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Dann wurde das offizielle Resultat noch einmal umgekrempelt. Statt Platz 9 gab es Position 14. Warum? Zehn-Sekunden-Strafe, weil der Deutsche nach dem Neustart (sieben Runden vor Schluss) in Loews den Spanier Sainz attackierte.

Bortoleto plötzlich 12.

Eine brutale Strafe für diesen eher harmlosen Rempler in diesem Rennen voller Höhepunkte und Strafen. Der Witz: Bortoleto, der auf der Aufwärmrunde stehenblieb und zurückgeschoben wurde, hetzte dann dem Feld nach, war meistens Letzter.

Doch im Ziel lag der Brasilianer 1,4 Sekunden und zwei Ränge vor Hülkenberg. Verrückter geht es nicht. Dazwischen der Mercedes von Russell, der eigentlich Vierter geworden wäre. Doch weil er seine 5-Sekunden-Strafe nicht richtig absitzen konnte (ein Fehler der Mechaniker) musste er nach dem Neustart noch eine Durchfahrtsstrafe absitzen.

Rache in Barcelona?

Doch alles Chaos nützte Audi nichts, weil man selbst bei diesem unglaublichen Grand Prix in die Pech- und Strafenhölle geschickt wurde.

Nun, in einer Woche hat das Team aus Hinwil in Barcelona schon die Chance, nochmals anzugreifen. Dann allerdings greifen wieder die neuen Reglemente mit dem Energiespar-Modus. In Monte-Carlo musste sich kaum jemand um das Laden der Batterie kümmern.

Cadillac holte ersten Punkt

Eins hat Monte-Carlo gezeigt: Der Sauber-Nachfolger Audi hat im Zürcher Oberland ein tolles Auto gebaut. Leider lässt der Antriebsstrang noch zu wünschen übrig.

In der WM liegt Audi mit nur zwei Punkten weiter auf dem neunten Rang. Aber während dahinter Aston Martin-Honda (11. Alonso) erneut leer ausging, schaffte Cadillac-Ferrari mit dem 10. Platz von Sergio Pérez im sechsten Anlauf bereits den ersten Zähler. Teamkollege Bottas gab mit defekten Bremsen auf.