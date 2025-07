Bald frischer Vertrag trotz grossem Rückstand Vasseur profitiert von der neuen Ferrari-Geduld

Ferrari hat offenbar eine neue Tugend entdeckt – die Geduld. Obwohl seit 17 Jahren ohne WM-Titel und seit 17 WM-Läufen ohne Sieg, will man in Maranello den Vertrag mit Teamchef Fred Vasseur (57) in der Sommerpause verlängern.

Publiziert: vor 13 Minuten