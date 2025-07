Hoffnung auf Regen am Sonntag Hülkenberg kommt bei Boxengassen-Kollision glimpflich davon

Nach dem Qualifying in Belgien dominiert die Frage, wie sehr es am Sonntag regnet. Bei Sauber ist Nico Hülkenberg wie schon in Silverstone auf diesen angewiesen. Gleichzeitig hat der Deutsche Glück, nicht strafversetzt worden zu sein.

Publiziert: vor 13 Minuten