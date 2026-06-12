Wer mit Ayrton Senna, einer der grössten Legenden des Sports, verglichen wird, muss eine ganze Weile die Königsklasse des Motorsports dominiert haben. Könnte man meinen. Doch Kimi Antonelli genügten 2026 sechs unglaubliche Rennen, um sich diesen Vergleich einzuhandeln. Mit seinem jüngsten Triumph im Fürstentum brach er nicht nur erneut einen Rekord (jüngster Monaco-Sieger aller Zeiten), sondern holte auch seinen fünften Rennsieg in Serie.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Freitag, 12. Juni
|1. freies Training
|13.30 Uhr
|Freitag, 12. Juni
|2. freies Training
|17 Uhr
|Samstag, 13. Juni
|3. freies Training
|12.30 Uhr
|Samstag, 13. Juni
|Qualifying
|16 Uhr
|Sonntag, 14. Juni
|GP
|15 Uhr
Rockstar Antonelli lässt Toto Wolffs Herz höher schlagen
«Geniessen wir einfach die unbekümmerten Auftritte eines der grössten Talente, die ich je gesehen habe», meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco zu Blick. Doch selbst er konnte seine Begeisterung dafür, was sein erst 19-jähriger Schützling in diesem Jahr abliefert, nicht gänzlich zurückhalten. «Nach Lewis haben wir jetzt weltweit einen neuen Rockstar bei Mercedes», verkündete er. Und dieser Rockstar führt in der Fahrerwertung bereits mit 66 Punkten Vorsprung auf Hamilton.
Teamkollege Russell liegt derweil nur auf Rang 3 (68 Zähler Rückstand) und nahm aus Monaco viel Frust wegen eines Defekts mit, der ihm einen Nuller bescherte. Nun gehts nach Barcelona, wo er bereits zweimal aufs Podest raste. In den letzten beiden Jahren reichte es jedoch nur zum unglücklichen 4. Rang.