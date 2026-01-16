Der Rennstall hält am Grunddesign mit blauer Lackierung, rotem Bullen und gelben Akzenten fest. Nach dem knapp verpassten WM-Titel will damit Max Verstappen wieder voll angreifen.

Red Bull hat als erstes Formel-1-Team einen Einblick in seine Farben für die Saison 2026 gegeben. In Detroit (USA) würdigt der Rennstall den Beginn der neuen Partnerschaft mit dem Motorenhersteller Ford, präsentiert jedoch noch nicht das neue Auto. Am Grunddesign mit blauer Lackierung, rotem Bullen und gelben Akzenten hält Red Bull weiterhin fest, vermehrt schwarze Flächen deuten jedoch auf verstärkte Gewichtseinsparungen hin.

2026 startet das Team nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Honda mit einem von Red Bull Powertrains in enger Kooperation mit Ford entwickelten eigenen Motor in eine neue Formel-1-Ära. Die Ambitionen sind erneut hoch, dennoch dämpft Teamchef Laurent Mekies die Erwartungen auch ein wenig: «Es wäre dumm von uns zu glauben, dass wir von Anfang an auf dem Niveau von Ferrari oder Mercedes sein werden.»

Erste Tests Ende Januar in Barcelona

Red Bulls Starfahrer Max Verstappen (28) verpasste in der vergangenen Saison seinen fünften WM-Titel in Folge nur knapp. Am Ende hatte Lando Norris (26) vom Team McLaren zwei Punkte mehr auf dem Konto. 2026 will der Holländer erneut angreifen. Das zweite Cockpit übernimmt neu der Franzose Isack Hadjar (21), der vom Schwesternteam Racing Bulls kommt.

Die ersten Vorsaisontests finden Ende Januar in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im Februar folgen in Bahrain zwei weitere dreitägige Testblöcke, ehe die Saison am 8. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne beginnt.