Die Formel 1 kehrt nach Malaysia zurück. Am 4. Oktober 2026 wird der GP als Ersatz für Bahrain auf dem Sepang International Circuit ausgetragen. Es ist das erste Rennen im südostasiatischen Staat seit 2017.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Formel 1 kehrt im Oktober 2026 nach neun Jahren nach Malaysia zurück

Bahrain finanziert den GP in Malaysia als Ersatz für abgesagte Rennen

Letztes F1-Rennen in Malaysia 2017, damals gewann Max Verstappen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Formel 1 hat ein Ersatzrennen für den GP von Bahrain gefunden, der im April – wie auch der GP von Saudi-Arabien – aufgrund der unsicheren Lage im Nahen Osten aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. So wird in Malaysia ein zusätzliches Rennen ausgetragen, wie der Automobil-Weltverband FIA am Sonntag bekannt gibt. Damit kehrt die Formel 1 erstmals seit 2017 und neunjähriger Pause in den südostasiatischen Staat zurück.

Der Nachholtermin ist für das erste Oktober-Wochenende angesetzt. Der GP auf dem Sepang International Circuit nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur wird am Sonntag, 4. Oktober 2026, steigen. Das Rennen in Malaysia wird zwischen dem GP von Aserbaidschan und Singapur stattfinden. Aus den beiden Einzelrennen wird damit ein Triple-Header. Logistisch gesehen ist Malaysia für den F1-Tross dabei ideal gelegen, denn zwischen Sepang und Singapur liegen nur knapp 320 Kilometer und viereinhalb Autostunden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Rückkehr an «einen grossartigen Austragungsort»

Offiziell wird das Rennen den Titel «Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia» tragen. Gemäss Medienberichten finanziert nämlich Bahrain die Veranstaltung «als Zeichen der Unterstützung für den Motorsport». Der Golfstaat soll dabei eine Menge Geld investieren, damit der GP nachgeholt werden kann.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali (61) freut sich, dass die Fans nach den Absagen nun wieder einen «vollen und aufregenden F1-Kalender» geniessen können. «Einmal mehr hat der Sport seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich anzupassen, Lösungen zu finden und Ergebnisse zu liefern, was einen wunderbaren Moment für jeden schafft, der die Formel 1 verfolgt», wird der Italiener in einer Mitteilung zitiert.

Comeback nach neun Jahren

Dass der Rennsport mit Malaysia an «einen grossartigen Austragungsort» zurückkehren darf, begrüsst der 61-Jährige mit der Wahl des Nachholortes. Abhängig ist die Durchführung im Asien-Staat jedoch noch von endgültigen Vereinbarungen und einer offiziellen Genehmigung.

In Malaysia hatte die Formel 1 durchgehend von 1999 bis 2017 Halt gemacht. Das letzte Rennen im Oktober 2017 gewann Red-Bull-Pilot Max Verstappen (28) vor Lewis Hamilton (41) im Ferrari und seinem damaligen Teamkollegen Daniel Ricciardo (37, mittlerweile Karriereende). Danach fiel die Strecke unter anderem wegen der hohen Austragungsgebühren aus dem Rennkalender. Nun feiert der Traditionskurs nach neun Jahren sein Comeback.