Wer stoppt Mercedes: Norris oder Hamilton?

Mercedes muss sich im dritten Training des GP Ungarn geschlagen geben: Kimi Antonelli legt hinter Lando Norris und Lewis Hamilton nur die drittschnellste Zeit hin. Endet damit die eindrückliche Mercedes-Serie?

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die grosse Frage nach dem dritten Training: Steht 2026 erstmals kein Mercedes-Pilot auf der Pole-Position? Das Qualifying heute ab 16 Uhr bringt die Antwort. Schnellster im Aufwärmtraining: Norris vor Hamilton und Antonelli.

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Bisher teilten sich Kimi Antonelli (19) und George Russell (28) den besten Startplatz. Der Italiener startete sechsmal ganz vorne, der Brite viermal. Zuletzt stand mit Verstappen (Red Bull-Honda) beim Finale der letzten Saison in Abu Dhabi kein Mercedes auf der Pole-Position.

Der Holländer steht hier in Ungarn nur in der Aussenseiterrolle bei der Zeitenjagd – neben den roten Favoriten von Hamilton, der hier achtmal siegte und Leclerc, der 2025 in Budapest (vor beiden McLaren) am Sonntag als Schnellster losfahren durfte. Und Vierter wurde.

Audi-Duo lauert auf 10 und 11

Für die beiden Audi-Fahrer geht es vor allem um einen Platz im Top-Ten-Finale. Dem Brasilianer Gabriel Bortoleto (21) gelang dies 2026 dreimal, Nico Hülkenberg (38) zweimal. Aber vergessen wir nicht, dass Bortoleto hier vor einem Jahr als Siebter starten durfte und im Ziel als Sechster acht Punkte holte. Platz 10 und 11 – die Audi-Bilanz im dritten Training.

Nach den ersten 15 von 60 Minuten im dritten Training hatten wir folgenden Zwischenstand: Piastri führte vor Leclerc, Lawson, Hamilton, Hülkenberg, Colapinto und Bortoleto, Alonso. Während Pérez aus einem rauchenden Cadillac springen musste. Rote Flagge. Doch in den Trainings läuft die Uhr weiter.

Antonelli ist wieder da!

Nachdem WM-Leader Antonelli am Freitag nur ein Training fuhr (Ersatzfahrer Vesti durfte ran), war er mit dem Mercedes nicht zufrieden: Schlechte Balance beim Bremsen. Im dritten Training wurde immer noch heftig geschraubt. Als Kimi nach 36 Minuten seine erste schnelle Runde drehte, lag er nur noch 0,13 Sekunden hinter dem führenden Leclerc im Ferrari zurück. Teamkollege Russell kämpfte weiter mit dem Auto, dem Wind und der neu asphaltierten Strecke.

Bei Aston Martin überfährt der zweifache Weltmeister von 2005 und 2006 (Renault) offenbar die Probleme mit dem neuen Auto: Alonso landet mit Stroll (0,6 Sekunden langsamer) auf den Positionen 17 und 18.

Vielleicht macht das von Honda versprochene Motoren-Update für Zandvoort (23. August) den Neustart eines Teams noch erfolgreicher. Die zwei schwächsten Teams tragen jetzt die Namen von Cadillac und Williams.