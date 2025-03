Zwei Schweizer NHL-Stars feiern ein Jubliäum

In der NHL feiern gleich zwei Schweizer ein Jubiläum. Während Kevin Fiala sein 200. Tor in der Regular Season erzielt, verbucht Nico Hischier seinen 400. Skorerpunkt.

1/5 Kevin Fiala lässt sich seinen 200. Skorerpunkt gutschreiben. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala bleibt beim Gastspiel der Los Angeles Kings in St. Louis der einzige Torschütze seines Teams. Der St. Galler Stürmer eröffnet in der 4. Minute mit einem satten Direktschuss im Powerplay das Skore. Doch die Freude über seinen 200. Treffer in der Regular Season währt nicht lange. Bereits zur ersten Pause liegen die Kings 1:2 zurück, letztlich kassieren sie mit 1:4 die dritte Niederlage in Folge.

Deutlich besser ergeht es Nico Hischier, der die New Jersey Devils im Auswärtsspiel in Salt Lake City gegen Utah ebenfalls früh in Führung schiesst. Sein 25. Saisongoal ist für den Walliser Captain zugleich der 400. Skorerpunkt in der NHL (die Playoffs nicht eingerechnet). Nach dem Ausgleich des Heimteams im Mitteldrittel können die Gäste im Schlussabschnitt nochmals zulegen. Dem Appenzeller Timo Meier gelingt 14 Sekunden nach der zweiten Pause das 2:1-Siegtor. Am Ende setzt sich New Jersey 3:1 durch.

Mit Pius Suter reiht sich in der Nacht auf Sonntag in der besten Eishockey-Liga der Welt noch ein vierter Schweizer unter die Torschützen. Der Zürcher Stürmer in Diensten der Vancouver Canucks erzielt bei der 3:6-Niederlage in Seattle im Startdrittel das 1:1. Suter trifft damit im zweiten Spiel in Folge, er steht nun bei 16 Saisontoren.