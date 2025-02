Die Winnipeg Jets verpassen das Dutzend. Nach elf Siegen in Folge muss das Team von Nino Niederreiter weider einmal als Verlierer vom Eis.

Die Winnipeg Jets müssen gegen die Nashville Predators unten durch. Foto: John Amis

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Serie der Winnipeg Jets in der NHL reisst nach elf Siegen. Das Team mit Nino Niederreiter verliert bei den ohne den verletzten Roman Josi angetretenen Nashville Predators 1:2.

Den Jets wurde natürlich zugetraut, das Dutzend an hintereinander gewonnenen Spielen vollzumachen – und ihre längste Erfolgsserie weiter auszubauen. Als Nummer 1 der Liga sind sie gegen das nach Punkten drittschlechteste Team als Favorit angetreten. Dazu kommt auf Seiten der Predators der Ausfall von Josi. Der Captain kann wegen einer zwei Tage zuvor erlittenen Verletzung am Oberkörper nicht mittun.

Bei der 1:4-Heimniederlage gegen die Florida Panthers ist Josi nach einem Check des Kanadiers Sam Bennett für das dritte Drittel nicht mehr aufs Eis zurückgekehrt. Wie lange Josis Zwangspause dauern wird, ob er überhaupt weitere Spiele verpassen wird, darüber konnten die Verantwortlichen der Predators noch keine genaueren Angaben machen.

Im Spiel in der Nacht auf Freitag steht das Schlussresultat schon nach dem ersten Drittel fest. Der Schwede Filip Forsberg hat die Predators in Führung gebracht und der Amerikaner Neal Pionk für den Ausgleich gesorgt. Dessen Landsmann Tommy Novak trifft viereinhalb Minuten vor der ersten Pause in Überzahl zur Entscheidung zugunsten der Preds. Niederreiter bleibt zum fünften Mal hintereinander ohne Skorerpunkt.

Serie von Mosers Lightning hält an

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser dagegen verlängern ihr gegenwärtiges Hoch. Die Mannschaft aus Florida kommt mit dem 3:0 zu Hause gegen die Calgary Flames zum siebten Sieg in Folge. Für Moser ist es eine besondere Genugtuung, denn Mitte Dezember hat er sich im ersten Aufeinandertreffen mit den Flames die Unterkörper-Verletzung zugezogen, die ihn für zehneinhalb Wochen ausser Gefecht setzte, deretwegen er 28 Partien verpasste.

Pius Suter trifft erstmals nach sechs Spielen wieder, muss mit Vancouver trotzdem als Verlierer vom Eis. Beim 2:5 der Canucks auswärts gegen die Anaheim Ducks ist der Zürcher im ersten Drittel für die 2:0-Führung besorgt. Torschütze ist auch Philipp Kurashev. Der Berner verkürzte beim 5:7 Chicagos bei den Vegas Golden Knights im dritten Drittel auf 5:6. Für die Blackhawks ist es die fünfte Niederlage am Stück.

