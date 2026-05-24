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Fan-Umfrage: So wird der FC St. Gallen Cupsieger
Fans machen Espen heiss
So wird der FC St. Gallen Cupsieger
Influencer und St.-Gallen-Fan «LatteschüsseTV» fragt bei den Espen-Fans nach, was es für den Cupsieg braucht und wie sie den FCSG heiss machen würden.
Publiziert: vor 4 Minuten
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