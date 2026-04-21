«Wie schlau war die Cup-Ansage von Matthias Hüppi?»
Hochmut oder genau richtig? In St. Gallen sorgt eine klare Cup-Ansage von Matthias Hüppi für Diskussionen. Zwischen Erwartungsdruck, Fanfragen und einem unterschätzten Gegner wird klar: Dieser Final hat mehr Zündstoff, als es auf den ersten Blick scheint.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 85