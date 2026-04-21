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St. Gallen steht im Final
«Wie schlau war die Cup-Ansage von Matthias Hüppi?»

Hochmut oder genau richtig? In St. Gallen sorgt eine klare Cup-Ansage von Matthias Hüppi für Diskussionen. Zwischen Erwartungsdruck, Fanfragen und einem unterschätzten Gegner wird klar: Dieser Final hat mehr Zündstoff, als es auf den ersten Blick scheint.
Publiziert: 08:26 Uhr
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Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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