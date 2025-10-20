Darum gehts
- Flurina Rigling gewinnt Ausscheidungsrennen und holt dritte Goldmedaille
- Neues Format ersetzt traditionelle Einzelverfolgung bei der Bahn-WM
- Laurent Garnier erreicht Platz sieben im Ausscheidungsrennen
Zum Abschluss der Bahn-WM in Rio de Janeiro gewinnt Flurina Rigling das Ausscheidungsrennen. Die Zürcher Para-Cyclerin sichert sich damit ihre dritte Goldmedaille an den Titelkämpfen.
Zuvor holte Rigling ihren ersten WM-Titel im Scratch und im Sprint sowie Silber im Zeitfahren. Im Ausscheidungsrennen setzte sich die 29-Jährige souverän gegen die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva durch. Das neue Format ersetzte an dieser WM die traditionelle Einzelverfolgung.
Auch Laurent Garnier zeigte starke Leistungen: Nach Rang sechs im Scratch erreicht er im Ausscheidungsrennen Platz sieben. Es sind für ihn die bisher besten WM-Resultate. Jede Top-10-Platzierung ist für den Westschweizer ein grosser Erfolg, da es in seiner Wettkampfklasse in jeder Disziplin ein grosses Starterfeld gibt.
Mit dem Ende der Bahn-WM schliesst das Schweizer Team eine erfolgreiche Rennsaison ab. «Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben», sagt Dany Hirs, der das Para-Cycling-Team seit 2015 als Trainer begleitet. «Die Resultate von Rio zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sie geben unserem Nachwuchs viel Motivation.»