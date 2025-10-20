DE
Erfolgreiche WM geht zu Ende
Para-Cyclerin Flurina Rigling holt ihre dritte Goldmedaille

Flurina Rigling holt zum Abschluss der Bahn-WM im Para-Cycling die Goldmedaille im Ausscheidungsrennen.
Flurina Rigling reist mit drei Gold- und einer Silbermedaille aus Brasilien ab. (Archivbild von Olympia)
Foto: ENNIO LEANZA

Darum gehts

  • Flurina Rigling gewinnt Ausscheidungsrennen und holt dritte Goldmedaille
  • Neues Format ersetzt traditionelle Einzelverfolgung bei der Bahn-WM
  • Laurent Garnier erreicht Platz sieben im Ausscheidungsrennen
Zum Abschluss der Bahn-WM in Rio de Janeiro gewinnt Flurina Rigling das Ausscheidungsrennen. Die Zürcher Para-Cyclerin sichert sich damit ihre dritte Goldmedaille an den Titelkämpfen.

Zuvor holte Rigling ihren ersten WM-Titel im Scratch und im Sprint sowie Silber im Zeitfahren. Im Ausscheidungsrennen setzte sich die 29-Jährige souverän gegen die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva durch. Das neue Format ersetzte an dieser WM die traditionelle Einzelverfolgung.

Auch Laurent Garnier zeigte starke Leistungen: Nach Rang sechs im Scratch erreicht er im Ausscheidungsrennen Platz sieben. Es sind für ihn die bisher besten WM-Resultate. Jede Top-10-Platzierung ist für den Westschweizer ein grosser Erfolg, da es in seiner Wettkampfklasse in jeder Disziplin ein grosses Starterfeld gibt.

Mit dem Ende der Bahn-WM schliesst das Schweizer Team eine erfolgreiche Rennsaison ab. «Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben», sagt Dany Hirs, der das Para-Cycling-Team seit 2015 als Trainer begleitet. «Die Resultate von Rio zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sie geben unserem Nachwuchs viel Motivation.»

