Enttäuschung bei den Australian Open
Alle Schweizerinnen und Schweizer scheitern in der Quali

Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert bleiben die einzigen Schweizerinnen und Schweizer im Hauptfeld der Australian Open. Nach Henry Bernet verlieren in der 2. Quali-Runde auch Jérôme Kym, Rebeka Masarova und Leandro Riedi.
Publiziert: vor 24 Minuten
1/4
Nach seinem Vorstoss in die Achtelfinals der US Open bleibt Riedi in Melbourne in der Qualifikation hängen. (Archivbild)
Foto: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das im Hauptfeld am Australian Open vertretene Schweizer Quartett erhält keinen Zuwachs. Sämtliche in der Qualifikation involvierten Schweizer bleiben hängen.

Nach Henry Bernet in der 1. Runde erwischt es in der 2. Runde auch Jérôme Kym, Rebeka Masarova und Leandro Riedi. 

Während Kym dem Australier Dane Sweeny in zwei Sätzen unterliegt, sind Masarova und insbesondere Riedi näher am Einzug in die entscheidende dritte Quali-Runde. Der 23-Jährige unterliegt dem Belgier Kimmer Coppejans nach gewonnenem Startsatz 6:3, 3:6, 4:6.

Somit hält Stan Wawrinka bei den Männern die Schweizer Fahne hoch. Der 40-jährige Lausanner, der in Melbourne 2014 seinen ersten von drei Grand-Slam-Titeln holte, erhielt von den Organisatoren eine Wildcard. Bei den Frauen stehen mit Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert drei Schweizerinnen im Hauptfeld.

