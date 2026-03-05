DE
FR
Abonnieren

Würdigung des Heim-Turniers
Post präsentiert zur Eishockey-WM eine Sondermarke

Die Post würdigt die Eishockey-Weltmeisterschaft. Anlässlich des Turniers, welches im Mai in der Schweiz über die Bühne geht, bringt sie eine neue Briefmarke heraus. Und die hat eine bisher nie dagewesene Eigenschaft.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/2
Im Mai findet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz statt.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zur Würdigung der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz hat die Schweizerische Post eine Sondermarke herausgebracht. Diese ist erstmals auf transparentes Kalkpapier gedruckt und soll so an eine Eisfläche erinnern.

17 Jahre nach der letzten Durchführung kehre die WM in «unser eishockeyverrücktes Land» zurück, schreibt die Post am Donnerstag in einer Mitteilung. Vom 15. bis 31. Mai wird der Anlass in Zürich und Freiburg ausgetragen. 

Die Sondermarke soll dies würdigen. Auf dem Kalkpapier ist ein Eishockey-Puck auf weissem Feld mit den typischen roten und blauen Linien zu sehen, dazu ein angeschnittener Schläger.

Post mit Pilotversuch

Parallel zur Lancierung dieser Sondermarke startete die Post gemäss eigenen Angaben einen Pilotversuch, um gefälschte Briefmarken besser zu erkennen. In vier Briefzentren testet sie mit einem sogenannten Datamatrix-Code auf den Briefmarken «Weinblatt» und «Pilze» eine bessere Identifizierung.

Mehr Eishockey
Trainer verlängert langfristig, neuer Ausländer kommt
Ambri-News
Personalentscheide im Tessin
Trainer verlängert langfristig, neuer Ausländer kommt
Ist die Ära DiDo auf Schweizer Eis endgültig vorbei?
Kein Wechsel mehr möglich
Ist die Ära DiDo auf Schweizer Eis endgültig vorbei?
Die letzten drei Hockey-Runden sind voller Zündstoff
Play-Ins, Heimrecht, Playouts
SCB, Kloten und Lugano – erste Entscheidungen am Donnerstag?
Diese zwei Teams gucken im Play-In-Kampf in die Röhre
Blick-User haben entschieden
Diese zwei Teams gucken im Play-In-Kampf in die Röhre

Mit diesem Code würden bei den Marken nicht mehr grafische Merkmale, sondern direkt die Codes darauf authentifiziert. Dies erhöhe den Fälschungsschutz, weil jeder Code nur einmal vergeben wird.

Die Schweiz schliesst sich damit anderen europäischen Ländern an, die diese Technologie bereits anwenden. Die Herstellung, Einfuhr und Verwendung gefälschter Briefmarken kann in der Schweiz strafrechtlich verfolgt werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Eishockey-WM 2026
        Eishockey-WM 2026
        Schweiz
        Schweiz