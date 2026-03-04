Ambri gibt am Mittwochnachmittag die Vertragsverlängerung mit Trainer Jussi Tapola bekannt. Zudem präsentieren die Leventiner einen neuen tschechischen Stürmer.

Ambri verlängert mit Trainer Jussi Tapola (51) für drei weitere Saisons. Der finnische Ex-SCB-Trainer heuerte im Januar im Tessin an und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Bei den Leventinern kam es im Oktober zum grossen Knall, der schlussendlich zum Abgang von Trainer Luca Cereda, Sportchef Paolo Duca und Präsident Filippo Lombardi führte. Interimistisch übernahmen René Matte und Eric Landry das Traineramt. Bereits im Januar wurde das Duo aber entlassen und durch Tapola ersetzt.

Parallel zur Vertragsverlängerung mit Tapola gibt Ambri auch die Verpflichtung eines neuen Ausländers bekannt. Ab der kommenden Saison wird Petr Kodytek (27) für den aktuell Vorletzten der National League stürmen. Der tschechische Center kommt vom IFK Helsinki aus Finnland, wo er in der laufenden Saison in bisher 47 Spielen 13 Tore und 16 Assists verbuchte.

Zu den beiden Personalentscheiden hinzu kommt eine Kapitalerhöhung, die nun nach dem Beschluss an der Generalversammlung vom 8. Februar eröffnet wurde. Das Ziel der Kapitalerhöhung ist laut dem Klub «die finanzielle Stabilität des Klubs mittelfristig zu stärken».

