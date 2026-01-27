Unmittelbar nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung auswärts in Fribourg lässt es Ambri rumpeln. Es feuert das Trainer-Duo Éric Landry und René Matte – und holt bis Ende Saison Ex-SCB-Trainer Jussi Tapola.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Was für ein überraschender Knall: Da hat Ambri am Montag auswärts in Genf gewonnen (4:3 n.V.) und am Dienstag in Fribourg einen Punkt geholt (3:4 n.V.) – zwei Teams aus der Spitzengruppe – und feuert anschliessend sein Trainer-Duo! Éric Landry (51) und René Matte (53) sind ihre Jobs los, wie die Leventiner im Anschluss an das Fribourg-Spiel kurz vor Mitternacht bekanntgeben.

Die Nachfolge übernimmt bis Ende Saison Jussi Tapola (51), der bis im Oktober Trainer beim SC Bern war, ehe er entlassen wurde. Als Assistent bringt dieser wie zu Berner Zeiten seinen finnischen Landsmann Pasi Puistola (47) mit. Sie erhalten einen Vertrag bis Ende Saison.

Das erste Spiel von Tapola als Ambri-Trainer wird ausgerechnet das Derby. Am Donnerstag empfangen die Leventiner den HC Lugano. Aktuell liegt Ambri auf Playout-Rang 13, lediglich einen Punkt hinter dem rettenden Ufer, dem zwölften Rang von Kloten. Die Chancen, in dieser Saison noch wirklich etwas zu reissen und die Play-Ins zu erreichen sind minim, der Rückstand auf den zehnten Platz der SCL Tigers beträgt stattliche zwölf Punkte.

Es ist bereits der sechste Trainerwechsel in der laufenden Saison der National League und der zweite bei Ambri. Nach acht Jahren traten im Oktober der damalige Headcoach Luca Cereda (44) und Sportchef Paolo Duca (44) gemeinsam zurück. Dies nachdem sich Präsident Filippo Lombardi (69) und CEO Andreas Fischer (59) hinter deren Rücken mit Christian Dubé (48) als Trainerkandidat getroffen hatten. Seit dieser unrühmlichen Episode kommt der Traditionsklub aus der Leventina nicht mehr zur Ruhe.