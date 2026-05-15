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WM-Round-up vom 15. Mai
Deutschland-Seider schon mit dem Save des Turniers?

Deutschland-Captain Seider kratzt zwar eine Scheibe vor der Linie, trotzdem verliert sein Team gegen Finnland mit 1:3.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Moritz Seider kann ein Gegentor gerade noch so verhindern.
Foto: keystone-sda.ch
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Finnland – Deutschland 3:1

Hier das Spiel im Liveticker nachlesen.

Es ist ein knackiges Duell zum WM-Start in Zürich. Bissige Finnen, die sich mehr Spielanteile erkämpfen. Hartnäckige Deutsche, die dagegen halten und ihre Gegner nicht davonziehen lassen. Dies auch dank einer Rettungstat von Captain Seider (25): Der NHL-Star (Detroit) steht in Unterzahl vor dem eigenen Kasten, beim dritten Schussversuch von Merelä flutscht der Puck durch alle Beine hindurch, doch reflexartig in der Drehung und im Fallen wischt Seider die Scheibe noch von der Linie.

Zu diesem Zeitpunkt führen die Finnen 1:0 nach einem Powerplay-Treffer von Lundell. Sie sind organisierter in Überzahl, kommen zu zahlreichen Abschlussversuchen. Bei den Deutschen sitzt diese Disziplin noch nicht, im Mitteldrittel verpassen sie den Ausgleich während acht Minuten mit einem Mann mehr. Sie lassen sogar noch gute Konterchancen zu.

Die Finnen brauchen bloss ein zweites Powerplay, der nächste Treffer ist Tatsache. Klasse, wie Barkov den Puck vor dem starken NHL-Keeper Grubauer durchlässt im Wissen, dass sich hinter ihm bestimmt ein Teamkollege in Stellung gebracht hat. Es ist Puljujärvi, der auf 2:0 erhöht. Abschütteln lassen sich die Deutschen deswegen noch lange nicht, weil: Hartnäckig. Und weil Loibls Schuss nach perfektem Zusammenspiel mit Gewanke wie eine Eins passt zum 1:2-Anschluss. Eng bleibt es in den Schlussminuten, weil Goalie Grubauer mit seinen Paraden die Finnen verzweifeln lässt. Rätys Entscheidungstreffer jedoch sitzt ebenfalls perfekt.

Fans: 9516.
Tore: 9. Lundell (Teräväinen, Barkov/PP) 1:0. 24. Puljujärvi (Teräväinen, Lundell/PP) 2:0. 49. Loibl (Gawanke, ) 2:1. 56. Räty (Mäenalanen, Puljujärvi) 3:1.

Kanada – Schweden 5:3

Rekordweltmeister Kanada bezwingt im ersten Spiel der Gruppe B in der Freiburger BCF Arena Schweden mit 5:3. Zum Matchbericht gehts hier.

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