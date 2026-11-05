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Viele Rücktritte von jungen Spielerinnen
«Liga sorgt dafür, dass Frauen länger spielen können»

Holen die Frauen an der WM in Dänemark wie an den Olympischen Spielen eine Medaille? Die Chancen stehen nicht gut, da viele Spielerinnen auch sehr jung schon zurücktreten. Über die Gründe sprechen Dino Kessler und Raphael Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».
Publiziert: vor 4 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.

Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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